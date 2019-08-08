«Юнистрим» подключился к центру киберустойчивости Angara Cyber Resilience Center

Банк «Юнистрим» начал сотрудничество с центром киберустойчивости Angara Cyber Resilience Center (SOC ACRC). В рамках проекта, компания Angara Professional Assistance предоставляет «Юнистриму» услуги по управлению инцидентами информационной безопасности.

Банк совместно с центром киберустойчивости ACRC улучшил процедуры фиксации событий и выявления инцидентов информационной безопасности, что позволило значительно поднять уровень защищенности сервисов.

Аналитики центра кибербезопасности ACRC помогают выявлять подозрительные события и активность, обрабатывая данные с множества источников. Зафиксировав потенциальную опасность, команда ACRC приступает к анализу и классификации угрозы. Затем, совместно со службой информационной безопасности банка «Юнистрим» проводится расследование инцидента. Центр кибербезопасности ACRC работает круглосуточно, позволяя оперативно реагировать на события, требующие внимания.

Центр кибербезопасности ACRC предоставляет банку сводные суточные отчеты о подозрительных действиях, где к событию или группе событий прилагается комментарий аналитика ACRC с оценкой степени достоверности угрозы и ее потенциального негативного влияния на сервисы банка.

«Мониторинг и выявление инцидентов информационной безопасности Центра кибербезопасности ACRC позволяет нам быстрее реагировать на критичные события, а помощь аналитиков — оценивать картину в целом. Контроль за инфраструктурой банка повысился. Сотрудники ACRC помогают нам выявить зоны повышенного риска. «Юнистрим» выбрал надёжного партнера для обеспечения информационной безопасности» — отметил руководитель службы информационной безопасности «Юнистрим» Сергей Коханько.

«Мониторинг и расследование инцидентов ресурсоемкий процесс, который требует постоянного контроля и максимального вовлечения в фон актуальных уязвимостей и вредоносных активностей. Наш SOC берет на себя не только работы по выявлению и реагированию, но и обязательства по уровню качества оказываемых услуг. Клиенты имеют возможность передать нам рутинные процессы, чтобы сосредоточиться на решении стратегических задач компании. Мы благодарны Юнистрим за оказанное нам доверие», — сказала генеральный директор Angara Professional Assistance Оксана Васильева.