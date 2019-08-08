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«Яндекс.Касса» выпустила мобильное приложение

Интернет E-commerce

«Яндекс.Касса» создала мобильное приложение для Android и iOS. С его помощью предприниматели смогут через мобильные устройства заходить в личный кабинет платежного решения. Сегодня 25% клиентов «Яндекс.Кассы» делают это через мобильный браузер.

С новым приложением доступ к личному кабинету со смартфонов и планшетов станет еще удобнее. Оно позволит в любой момент посмотреть историю платежей, вернуть деньги покупателям, а в будущем поможет выставлять счета буквально на ходу.

«В последние годы на рынке онлайн-платежей наблюдается тренд на мобильность — растет количество покупок, оплаченных со смартфонов и планшетов. Спрос на мобильность есть и у бизнеса — в первую очередь у небольшого. Новое приложение «Яндекс.Кассы» прежде всего рассчитано на компании именно небольшого формата. Оно поможет предпринимателям решать бизнес-задачи где угодно — например, на деловых встречах, в командировках, в собственном офисе или дома. Мы будем развивать приложение — и уже планируем добавить в него выставление счетов клиентам, просмотр аналитики продаж, пуш-уведомления. Будем рады услышать от клиентов пожелания по развитию приложения — и постараемся их учесть», — сказала Юлия Горелова, директор департамента развития платежного бизнеса «Яндекс.Кассы».

Приложение доступно любому клиенту, который подключен к «Яндекс.Кассе» и принимает платежи с ее помощью. Войти в него можно по логину и паролю от личного кабинета «Яндекс.Кассы». После этого клиент получит доступ со смартфона или планшета к разным возможностям кабинета. Например, он сможет посмотреть историю платежей своего интернет-магазина и детали конкретных платежей, найти и отфильтровать платежи по заданным параметрам. Среди других возможностей — переключение между интернет-магазинами, если у клиента их несколько, показ списка заявок на возврат, частичный или полный возврат денег покупателям, отправка запроса в службу поддержки или отзыва разработчикам.

Скачать приложение «Яндекс.Кассы» можно бесплатно в Google Play или App Store. Платить за его использование тоже не нужно.

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