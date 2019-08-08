Samsung представила Galaxy Note10 и Note10+. Российские цены

Samsung Electronics представила флагман Galaxy Note10 в двух размерах: Note10+ c 6,8-дюймовым дисплеем и Note10 c размером экрана 6,3 дюйма.

«Поклонники Galaxy Note используют мобильные технологии, чтобы быть более продуктивными или реализовать свои творческие амбиции. Galaxy Note10 предназначен для тех, кто хочет решать разные задачи с помощью одного мобильного устройства, – сказал президент и глава подразделения IT и Mobile Communications Samsung Electronics Донг Джин Ко (DJ Koh). – Каждый элемент новых смартфонов был разработан, чтобы помочь пользователям воплощать задуманное быстрее и качественнее, независимо от того, заканчивают ли они большой рабочий проект, снимают и редактируют профессиональное видео или играют в любимую мобильную игру».

Galaxy Note10 впервые доступен в двух размерах. 6,8-дюймовый Note10+ – самый большой смартфон в истории линейки Note. 6,3-дюймовый Note10 – самая компактная модель в серии, но она по-прежнему отличается высокой производительностью и фирменным дизайном с электронным пером S Pen в комплекте.

Galaxy Note10 оснащен экраном Dynamic AMOLED с поддержкой стандарта HDR10+ и динамическим отображением тонов, что усиливает яркость для более широкого цветового диапазона. Независимая оценка по итогам UL2 тестирования подтвердила, что однородность цвета и яркость дисплея Samsung Galaxy Note10 составляет 98%. Многократно отмеченный разными наградами экран, получивший сертификат Eye Comfort от TÜV Rheinland3, уменьшает излучение синего света, сохраняя при этом качество цветов.

Обновленное электронное перо S Pen теперь обладает расширенными возможностями: оно позволяет преобразовывать рукописный текст в заметки Samsung Notes и экспортировать их в формате Microsoft Word. Помимо этого, пользователям стало доступно еще больше инструментов для редактирования: с помощью устройства можно легко выделять фразы, увеличивать и уменьшать их, изменять цвет текста.

Новые функции S Pen Air распознают жесты для управления смартфоном на расстоянии. Открытый SDK дает разработчикам простор для интеграции функциональности электронного пера в свои приложения или игры, что будет способствовать расширению сценариев применения S Pen.

Вместе с новым Note10 Samsung предлагает более мощную версию DeX. Теперь смартфон можно подключить к ПК4 или Mac с помощью только одного USB-кабеля. При таком подключении к компьютеру пользователь может просматривать и редактировать контент на большом мониторе, легко «перетащив» его со смартфона. Важно, что сами файлы при этом остаются на телефоне и защищены по высоким стандартам платформой безопасности Samsung Knox.

Тем, кто привык много работать за компьютером, Note10 предлагает взаимодействие с приложениями Microsoft Windows 10 PC. Для этого в панели быстрых настроек появилась иконка Link to Windows, которая обеспечивает быстрое подключение и синхронизацию ПК и смартфона. Подключившись к учетной записи Microsoft, пользователи Windows 10 могут видеть уведомления, выводить экран устройства на ПК, получать и отправлять сообщения или управлять фотоальбомом.

Galaxy Note10 оснащен передовыми технологиями мобильной съемки от Samsung, позволяя снимать видео на ходу без лишнего оборудования. С Live Focus Video доступны потрясающие эффекты для создания стилизованного размытого фона, который выделит объект съемки. Функция Zoom-in Mic акцентирует внимание на нужном источнике звука и убирает фоновый шум, а улучшенный режим суперстабилизации уменьшает дрожание камеры (теперь и в режиме гиперлапс) без потери качества картинки.

Видеоредактор на Galaxy Note10 позволяет монтировать клипы, настраивать скорость воспроизведения с помощью трех предустановленных параметров, добавлять текст и рисунки одним кликом S Pen. Кроме того, использование пера оптимизировано для работы с профессиональными инструментами редактирования в приложении Adobe Rush5.

Для геймеров, которые хотят добавить индивидуальности в свои стримы, или влогеров, желающих улучшить свои обучающие видео, Galaxy Note 10 представляет новые функции записи экрана. Используя S Pen, теперь можно записывать всё, что происходит на дисплее, и комментировать в формате Live.

AR Doodle дает возможность создавать контент с элементами дополненной реальности. Рисунок может быть закреплен на фоне объекта съемки или следовать за движением лица. С помощью 3D-сканера6 камеры на Galaxy Note10+ пользователи могут сканировать и преобразовать объекты в режиме 3D-рендеринга7.

Ночной режим теперь доступен на фронтальной камере. С ним можно снимать яркие селфи на вечеринках, ужинах и концертах.

Мощный аккумулятор Galaxy Note10, передовое аппаратное и программное обеспечение позволяют использовать устройство для выполнения любых задач. Улучшенная сверхбыстрая зарядка до 45 Вт8 за 30 минут зарядит смартфон достаточно для использования на протяжении всего дня9.

Обновленная линейка Note также получила беспроводную обратную зарядку Wireless PowerShare, с которой пользователи могут заряжать Galaxy Watch, Galaxy Buds и другие совместимые носимые устройства от смартфона.

Galaxy Note10 отличается самой тонкой в мире тепловой трубкой (толщина всего 0,35 мм) в системе охлаждения, что позволяет устройству оставаться тонким и компактным, и, одновременно с этим, обеспечивает оптимальную производительность системы, предупреждая лаги во время игр, и поддерживает общую работоспособность смартфона.Функция Game Booster на базе искусственного интеллекта и улучшенный нейропроцессор (NPU) оптимизируют работу устройства для сценариев гейминга за счет повышения производительности и снижения энергопотребления. Стриминговый сервис PlayGalaxy Link P2P дает пользователям возможность продолжить игру на смартфоне с того момента, где они остановились, играя на ПК.

Galaxy Note10 поддерживает высокую скорость передачи данных в сети оператора по стандартам LTE0 Гбит/с.

Galaxy Note10 занимает центральное место в экосистеме Galaxy – премиальных продуктов, сервисов и партнерств, помогающих созданию и развитию бесшовного взаимодействия между устройствами, такими как Galaxy Watch Active2 или планшет Galaxy Tab S6. Предустановленные приложения Samsung Pay, Samsung Health, Samsung Knox, а также встроенная интеллектуальная платформа Samsung Bixby позволяют пользователю оставаться на связи и выполнять намного больше задач на ходу.

Устройства поступят в продажу в России 23 августа по рекомендованной розничной цене 89 990 руб. и 76 990 руб. соответственно и будут доступны в цветах «Аура», «Белый», «Черный», «Красный».

С 8 августа в фирменных магазинах и на официальном сайте Samsung пользователи могут разместить предзаказ на новые модели и получить в подарок Galaxy Watch Active.

Новые смартфоны также будут доступны по программе Samsung Forward, в рамках которой ежемесячный платеж за использование Note10 и Note10+ составит 4 690 руб. и 5 490 руб. соответственно.