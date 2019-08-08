Подтверждена совместимость Jacarta с «Ред ОС 7.2 Муром»

«Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, и «Ред софт», отечественный поставщик решений и услуг в области информационных технологий, подписали сертификат на совместимость своих продуктов.

Документ, подписанный по результатам тестовых испытаний, подтверждает работоспособность и корректность совместного функционирования USB-токенов и смарт-карт Jacarta с операционной системой «Ред ОС 7.2 Муром».

В частности, в «Ред ОС 7.2 Муром» могут использоваться USB-токены и смарт-карты «Jacarta ГОСТ», «Jacarta PKI/ГОСТ», «Jacarta PRO/ГОСТ», «Jacarta PKI/BIO/ГОСТ», «Jacarta-2 ГОСТ», «Jacarta-2 PKI/ГОСТ», «Jacarta-2 PRO/ГОСТ» и «Jacarta-2 PKI/BIO/ГОСТ».

«Jacarta-2 PKI/ГОСТ» — USB-токен или смарт-карта для обеспечения строгой двухфакторной аутентификации, формирования и проверки усиленной квалифицированной электронной подписи (ЭП), а также безопасного хранения пользовательских объектов и данных (цифровых сертификатов, паролей и т.д.). Устройство сертифицировано ФСБ России как средство ЭП (сертификат № СФ/124-3112 для Jacarta-2 ГОСТ).

Ред ОС — многопользовательская, многозадачная операционная система на основе ядра Linux и пакетной базы RPM-формата, функционирующая на широком спектре аппаратных платформ, серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до первого класса включительно. Зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751). Соответствует требованиям информационной безопасности по профилю защиты операционных систем типа «А» четвертого класса защиты ИТ.ОС.А4.ПЗ, утвержденным приказом ФСТЭК России от 19 августа 2016 г. №119.

«"Ред софт" и "Аладдин Р.Д." давно плодотворно сотрудничают. Мы регулярно тестируем на совместимость новые версии продуктов. Предлагаем рынку импортонезависимое решение для обеспечения информационной безопасности на основе "Ред ОС" и Jacarta. Более того, с компанией "Аладдин Р.Д." мы сотрудничаем и в рамках АРПП "Отечественный софт", – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«Совместимость продуктов линейки Jacarta, в частности "Jacarta-2 PKI/ГОСТ", с операционной системой "Ред ОС" решает задачи усиленной аутентификации, а также формирования электронной подписи. Мы благодарны компании "Ред софт" за партнерство, а также надеемся на дальнейшее развитие наших партнерских отношений, что позволит совместно предлагать рынку более удобные и функциональные решения», – отметил Сергей Шалимов, руководитель отдела по работе с технологическими партнерами компании «Аладдин Р.Д.».