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Квартальная выручка «Мегафона» выросла на 4,5%, OIBDA на 20,6%

Бизнес Финансовые результаты

«Мегафон» объявил о том, что по итогам II кв. 2019 г. компания продемонстрировала рост основных финансовых показателей при сохранении лояльной базы абонентов.

Выручка компании выросла на 4,5% год к году и составила 85,6 млрд руб. Показатель OIBDA с учетом положительного влияния МСФО (IFRS) 16 вырос на 20,6% год к году до 38,9 млрд руб., без учета МСФО (IFRS) 16 показатель OIBDA продемонстрировал рост на 4,7% и составил 33,8 млрд руб.

Показатель рентабельности OIBDA с учетом влияния МСФО (IFRS) 16 достиг 45,4%, без учета МСФО (IFRS) 16 составил 39,4%. Чистая прибыль с учетом влияния МСФО (IFRS) 16 составила 2,9 млрд руб., без учета МСФО (IFRS) 16 составила 3,8 млрд руб.

СAPEX увеличился на 1,2% год к году, до 16,4 млрд руб. Свободный денежный поток для акционеров снизился на 22,7% и составил 6,1 млрд руб. за счет роста финансовых расходов в связи с привлечением заемных средств для финансирования выкупа акций и ГДР компании у миноритарных акционеров. Чистый долг за квартал сократился до 360,6 млрд руб.

Число мобильных абонентов выросло на 0,1% год к году и составило 77,6 млн человек на 30 июня 2019 года. Число пользователей передачи данных выросло на 6,9% год к году до 34,45 млн человек на 30 июня 2019 года.

В июне 2019 года была завершена процедура выкупа оставшихся акций компании у миноритарных акционеров. Бумаги «Мегафона» более не торгуются на Лондонской фондовой и Московской биржах. Выкуп акций был произведён частично за счет заёмных средств, что привело к увеличению долговой нагрузки с начала этапов выкупа. Компания направила часть прибыли на обслуживание долга.

Концентрация контроля в руках основного акционера позволила «Мегафону» значительно повысить уровень операционной эффективности, продолжить инвестировать в сеть, ускорить внедрение инновационных проектов и запуск цифровых продуктов и услуг в рамках реализации стратегии цифровой трансформации.

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«Салоны Будущего» с объемом инвестиций более 1,5 млрд руб. Подписание соглашения с Alibaba, Mail.Ru Group и РФПИ о создании совместного предприятия AliExpress Russia в области электронной коммерции.

Участие в международном консорциуме для строительства не имеющей аналогов трансконтинентальной подводной высокоскоростной оптической линии между Хельсинки и Токио. Продолжение инвестиций в расширение сети и развитие инфраструктуры.

По состоянию на 30 июня «Мегафон» сохраняет лидерство по числу базовых станций в России - более 240 тыс. станций всех стандартов связи, включая 100 тыс. станций стандарта LTE и LTE Advanced. Мобильный интернет от «Мегафона» третий год подряд признан самым быстрым в стране по результатам международного исследования Ookla.

Геворк Вермишян, генеральный директор компании, отметил: «Трансформация «Мегафона» в оператора цифровых возможностей продолжается в соответствии с объявленной в мае 2017 года стратегией развития, и я рад объявить результаты прошедшего квартала. Второй квартал был для нас насыщенным событиями, которые способствовали укреплению цифрового лидерства компании. Мы продолжаем активно наращивать портфель цифровых продуктов и услуг, создающих реальную ценность для наших клиентов во всех сегментах бизнеса, что способствует дальнейшему росту операционных и финансовых показателей компании. Ключевым событием второго квартала стало завершение выкупа обыкновенных акций «Мегафона» у миноритарных акционеров – с 3 июня 2019 года они не торгуются на Московской бирже. Был подписан ряд партнерских соглашений, в том числе соглашение о создании совместного предприятия AliExpress Russia и соглашение о строительстве высокоскоростной оптической линии по дну Северного Ледовитого океана, которые приблизят нас к цели стать национальным цифровым лидером. Мы продолжаем работу по обеспечению своего технологического лидерства. Мы активно участвуем в тестировании и внедрении технологий связи нового поколения, и с гордостью хочу отметить, что «Мегафон» провел первый международный 5G видеозвонок в России. Отдельно не могу не упомянуть, что мобильный интернет «Мегафона» третий год подряд признается самым быстрым в России по данным исследования Ookla».

Никита Орлов, финансовый директор компании, сказал: «Во втором квартале 2019 года мы достигли хороших финансовых результатов. Общая выручка продолжила расти, достигнув 85,6 млрд руб., что на 4,5% выше аналогичного периода прошлого года. Сервисная выручка выросла на 3,3% до 78,8 млрд руб. Рост сервисной выручки обеспечен, в свою очередь, продолжающимся ростом выручки от передачи данных и активным продвижением цифровых услуг, которым мы уделяем приоритетное внимание. В результате, цифровая выручка Компании увеличилась на 30,2% за год. Повышение операционной эффективности остается в числе главных стратегических задач Мегафона, и ее последовательная реализация способствовала росту OIBDA: с учетом МСФО 16 на 20,6% год к году до

38,9 млрд руб., без учета МСФО 16 на 4,7% до 33,8 млрд руб. В результате роста финансовых расходов в связи с привлечением дополнительного финансирования для трех раундов выкупа акций и ГДР в течение 2018 года и первой половины 2019 года, чистая прибыль с учетом МСФО 16 составила 2,9 млрд руб., без учета МСФО 16 чистая прибыль составила 3,8 млрд руб.».

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