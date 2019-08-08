Bell Integrator помог банку «Возрождение» наладить взаимодействие с электронными торговыми площадками

Bell Integrator завершила проект интеграции автоматизированной банковской системы (АБС) банка «Возрождение» с электронными торговыми площадками (ЭТП). Реализация проекта дала возможность корпоративным клиентам участвовать в электронных торгах с соблюдением всех требований законодательства. Клиенты ЭТП, имеющие спецсчета в банке «Возрождение», теперь могут проводить платежи в один клик.

В соответствии с законом 44-ФЗ и 223-ФЗ с 1 октября 2018 г. для проведения закупок в электронной форме участнику необходимо иметь счет в финансовом учреждении, уполномоченном Правительством России открывать и вести специальные счета, на которых размещаются средства для обеспечения заявок. «Возрождение» является одним из таких банков, в связи с чем компании необходимо было выстроить защищенный информационный обмен электронными документами с девятью торговыми площадками, отобранными для торгов по 44 и 223-ФЗ.

С этой целью компанией Bell Integrator заказчику было предложено решение по интеграции, обеспечивающее сразу все необходимые функции: информационный обмен по защищенному зашифрованному каналу; проверку подписей входящих электронных документов, полученных от площадок, и передачу их в АБС банка; подписание исходящих электронных документов и отправку их на площадку; а также проверку на соответствие документов согласованному формату.

Проект прошел все стадии внедрения, включая тестирование и техническую поддержку. В настоящий момент система успешно эксплуатируется финансовой организацией.

Обмен электронными документами осуществляется по зашифрованному TLS-каналу. Специально разработанный вэб-сервис выполняет проверку подписей электронных документов площадки и соответствие их согласованному формату в протоколе обмена, а затем подписание исходящих документов банка.

«Мы предоставили клиентам банка "Возрождение" простой и полезный сервис, позволяющий экономить трудовые и денежные ресурсы на участие в тендерах, – сказал Константин Шарендо, заместитель генерального директора по работе с финансовыми организациями Bell Integrator. – Успех данного проекта во многом обусловлен нашей глубокой экспертизой и многолетним опытом работы как с ведущими банками, так и с крупнейшими ЭТП России».