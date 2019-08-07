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«Юлмарт» предложил малому бизнесу заработать на выдаче заказов

Интернет E-commerce Ритейл Логистика

«Юлмарт» предложил малому бизнесу сотрудничество по выдаче заказов ритейлера. Компания ищет партнеров, которые будут принимать товары для дальнейшей выдачи покупателям. Проект расширит логистические возможности торговой сети и даст возможность обслуживать клиентов в городах, где у «Юлмарта» нет собственной инфраструктуры.

Ранее онлайн-ритейлер сотрудничал только с логистическими операторами (DPD и Pick-up.ru). Теперь партнерами могут стать любые компании и индивидуальные предприниматели с офлайн-точками по маршрутам логистики «Юлмарта», которые готовы выдавать заказы сети. Для удобства клиентов такие торговые точки будут обозначены вывесками или оформлением входной группы в бренде «Юлмарта».

На пилотном этапе «Юлмарт» хочет привлечь предприятия с торговыми точками в малых городах Ленинградской, Новгородской, Псковской областей и Республики Карелия. В адресную программу входят города, расположенные по маршрутам: Санкт-Петербург — Петрозаводск — Костомукша; Санкт-Петербург — Приозерск — Питкяранта; Санкт-Петербург — Луга — Псков — Великие Луки; Санкт-Петербург — Великий Новгород — Боровичи; Санкт-Петербург — Мурманск; Санкт-Петербург — Выборг — Светогорск; Санкт-Петербург — Гатчина — Сиверский — Ивангород — Кингисепп — Сланцы; Санкт-Петербург — Тосно — Кириши — Волхов — Сясьстрой — Тихвин — Пикалево.

«Мы ориентируемся на работу с компаниями и индивидуальными предпринимателями с инфраструктурой для выдачи заказов, в торговые точки которых можно возить любой товар из ассортимента "Юлмарта" без ограничений (или с незначительными ограничениями) по весу и габаритам. Сотрудничество с малым бизнесом помогает нам снизить затраты на аренду и операционные платежи, а партнерам получить дополнительный доход через дозагрузку существующей инфраструктуры собственного бизнеса, без вложений и увеличения регулярных постоянных затрат», — сказал Илья Бражников, руководитель платформы «Пункты выдачи заказов» «Юлмарта».

Логистику до торговой точки обеспечивает «Юлмарт»: за каждый выданный заказ партнеры будут получать вознаграждение (от 60 руб. за выдачу одного заказа).

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