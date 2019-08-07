«КРОК» обеспечил безопасность стадиона «ВТБ Арена»

«КРОК» создала для московского стадиона внешний периметр безопасности общей протяженностью более 1200 метров. Вокруг обновленного спортивного комплекса «ВТБ Арена» возведены десять контрольно-пропускных пунктов, оснащенные досмотровым комплексом и билетно-пропускной системой с видеоидентификацией болельщиков.

Стадион «Динамо» – старейший в Москве. После реконструкции он стал многофункциональной площадкой с двумя спортивными аренами, торговым центром и подземной парковкой.

«В созданном универсальном комплексе использованы самые актуальные технологии современной индустрии спорта и развлечений. Конечно, для такого проекта важно было обеспечить высокий уровень безопасности, так как любое спортивное или концертное мероприятие становится центром притяжения огромного количества людей», - сказала Юлия Байкалова, директор по работе с корпоративными заказчиками ИТ-компании «КРОК».

Для безопасности гостей стадиона на каждой входной группе установлены турникеты, считыватели билетов и система видеоидентификации. Последняя интегрирована c системой распознавания болельщиков РФПЛ и служит для установления личности, проходящего через КПП на территорию комплекса. Внутри входных павильонов установлены интроскопы и металлодетекторы, а сотрудники службы безопасности обеспечены портативными устройствами для обнаружения опасных жидкостей и предметов. Созданная «КРОК» система досмотра позволяет пресечь попытки пронести запрещенные предметы на объект.

Благодаря системе видеонаблюдения служба безопасности стадиона может без труда наблюдать за текущей обстановкой. Установленные камеры обеспечивают визуальный контроль входных группы, зон КПП, досмотровых площадок и подступов к ним. Информация от всех систем комплексной безопасности поступает на автоматизированные рабочие места, что позволит оперативно реагировать в случае нештатных ситуаций.

Исключить проход на стадион, минуя пропускные пункты, также помогает система охранной сигнализации. Периметральные средства обнаружения регистрируют попытки несанкционированного доступа на территорию спорткомплекса и отправляют оповещение на пост охраны. При этом оператор сразу получает видеоизображение нужного участка.

Чтобы предотвратить несанкционированный проезд транспортных средств, специалисты компании «КРОК» возвели транспортный КПП на 5 полос с 13 зонами досмотра транспорта и пропускной способностью 360 автомобилей/час. Автоматизированная система управления паркингом фиксирует въезд и выезд транспортного средства. При этом на пост охраны передается следующая информация: государственный номер автомобиля, место, время и дата проезда, а также фото и видеоподтверждение. Доступ на территорию осуществляется через шлагбаум, таким образом система исключает возможность повторного въезда без регистрации предшествующего выезда с территории стадиона.

«Современные многофункциональные арены можно отнести к сложнейшим инфраструктурным объектам. КРОК уже более 15 лет оснащает их информационными и инженерными системами, в том числе и комплексными системами безопасности. В числе наших проектов – стадион ФК «Краснодар», «Екатеринбург Арена», «Арена ЦСКА», «Самара Арена» и др.» - отметила Юлия Байкалова.