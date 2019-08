Исследование Accenture: предложениям «умных домов» не хватает персонализации

Accenture изучила рынок сервисов «умных домов» и выяснила, что производители и продавцы упускают из внимания мотивы, опасения и эмоции пользователей. В итоге компании выбирают подход, ориентированный на продукт, а не на человека, и лишают себя части прибыли.

В ходе исследования Accenture «Поставить человека во главу угла в доме будущего» (“Putting the human first in the future home”) в 2018 г. было опрошено более 6 тыс. человек в 13 странах (в США, Бразилии, Великобритании, Швеции, Дании, Франции, Германии, Италии, Испании, Китае, Индии, Японии и Австралии).

«Умный дом будущего – дом вокруг человека, его пользовательский опыт и взаимодействие со средой, а не технология. Люди стали больше времени проводить дома, самое время понять их поведение и использовать это себе на благо», – говорится в исследовании.

В Accenture уверены: игроки рынка смарт-домов могут создавать передовые устройства, но на фундаментальном уровне они не понимают, кто он – будущий владелец смарт-дома, и чего он хочет.

Опрос выявил несколько опасений у пользователей. Новые технологии, с одной стороны, дают массу возможностей для коммуникации: с их помощью мы можем «посещать» места, которые никогда не сможем увидеть лично или слушать любимую музыку вживую, не присутствуя на концертных площадках. Обратная сторона: люди становятся более изолированными друг от друга.

Еще одно недоверие связано с тем, что пользователи опасаются стать слишком зависимыми от технологий, в этом признались половина участников в возрасте от 18 до 34 лет. 43% респондентов в возрасте от 18 до 34 лет отметили, что обеспокоены тем, что умные устройства знают о них слишком много. Более 70% опрошенных признались, что технологии облегчают жизнь, начиная с приготовления еды и заказа продуктов онлайн, заканчивая контролем домашнего климата и среды. В то же время технологии делают людей ленивыми, так считают почти 50% респондентов.

Вывод, к которому пришли авторы опроса – вместо того, чтобы концентрироваться только на продуктах и пытаться изменить под них поведение пользователей, компаниям стоит внимательнее отнестись к тому, что происходит с самим пользователем на разных этапах его жизни.

Одним из неожиданных результатов исследования, к примеру, стало выявление наиболее лояльной к технологиям «умного дома» аудитории – это люди старше 65 лет. Только 31% участников этой возрастной группы ответили, что технологии способны сделать их ленивыми, и лишь 25% выразили беспокойство по поводу зависимости от технологии. «Люди в этой возрастной группе уверены, что технологии играют позитивную роль в их жизни», – говорится в опросе.

По словам Антона Кучмы, руководителя практики новых технологий компании Accenture в России, объем рынка систем «умный дом» в России составляет около 9 млрд руб. При этом, по оценке Discovery Research Group, рынок растет примерно по 1 млрд в год. Его основу составляет умная крупная и мелкая бытовая техника, управляемая через смартфон, а также «умные колонки.

«Тем не менее, для России в целом "умные дома" пока в диковинку, основная причина – непонимание технологии и возможного результата от тех инвестиций, которые необходимо сделать. За рубежом смарт-дома решают задачу обеспечения безопасности и экономии энергопотребления, у россиян же на первом месте стоит комфорт. Кроме того, в России технологию воспринимают подходящей в большей степени для загородного дома», – сказал Антон Кучма.

Возможность использовать технологии дистанционного открытия дверей или включения света у россиян есть, но пока эти устройства работают через разные приложения в разных экосистемах с разными протоколами передачи данных. По словам Антона Кучмы, российскому рынку умных домов не хватает комплексности: устройства для смарт-домов появляются отдельно друг от друга, каждое решает свою локальную задачу. Для более успешного развития необходимо объединить их в единую экосистему умных помощников.