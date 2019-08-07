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Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: каждый второй купленный в России телевизор поддерживает Smart TV

Бизнес Финансовые результаты Ритейл Розница Техника

«М.Видео-Эльдорадо», российская розничная компания по торговле электроникой и бытовой техникой, проанализировала развитие рынка телевизоров по итогам первого полугодия 2019 г. Каждый второй приобретенный в России в январе-июне телевизор поддерживает функции Smart TV, каждый третий – стандарт HDR, а каждый четвертый – разрешение 4К. Распространению технологий способствует снижение среднего чека на 20-35% за последние четыре года), расширение коллекции фильмов и сериалов в ультравысоком разрешении, а также новый контент.

В первом полугодии 2019 г. россияне приобрели 2,9 млн устройств на сумму 67,8 млрд, что больше на 11% в штуках и 7% деньгах, чем годом ранее. Совокупная доля лидеров рынка Samsung, LG и Sony снизилась до 50% в штуках и 70% в деньгах за счет усиления позиций китайских производителей.

«Обостряется конкуренция среди производителей, что для покупателей позитивно сказывается на расширении ассортимента и доступности. Снижение стоимости технологий остается заметным драйвером рынка ТВ. Например, за последние четыре года телевизоры с 4К подешевели на треть, ТВ с подключением к интернету – на 20%, и с учетом цикла замены телевизора в 7-8 лет, ростом числа контента и снижения средней цены, покупка современной модели с поддержкой новых технологий становится наиболее выгодной инвестицией. При этом остается стабильным спрос на недорогие базовые модели», – сказал руководитель департамента «Кино и звук» группы «М.Видео-Эльдорадо» Алексей Сергеев.

Позитивная динамика телевизоров с поддержкой Smart TV в январе-июне 2019 г. превысила среднерыночные показатели, а доля достигла половины рынка в штучном выражении и 70% в денежном. Стоимость умных телевизоров составила 32,8 тыс. руб., что меньше на 6%, чем годом ранее, и на 21% ниже, чем четыре года назад.

Помимо расширения ассортимента и снижения средней цены важным фактором роста спроса на умные телевизоры стали набирающие популярность онлайн-кинотеатры и видеосервисы, которые предлагают доступ к широкой библиотеке фильмов, сериалов, мультфильмов и развлекательного контента. По данным опроса «Левада-центра», одним из самых популярный способов проведения досуга у россиян являются просмотр фильмов и сериалов. 53% респондентов смотрят их ежедневно, 26% делают это не реже раза в неделю.

В сетях «М.Видео» и «Эльдорадо» за первые шесть месяцев года популярность подписок на онлайн-кинотеатры продемонстрировала положительную динамику. Наиболее популярными цифровыми продуктами оказались подписки на Okko (в том числе Okko+Amediateka, Okko+Start), Megogo, а также ivi. В основном спросом пользуются подписки на 12 месяцев, при этом доступ отдельно к Amediateka покупали чаще всего на один или три месяца.

«Okko давно нарастил прочную сеть партнерств с крупнейшими ритейлерами, чтобы дать покупателям возможность сразу приобрести и технику для домашнего кинотеатра, и контент, который они будут на ней смотреть. Комбинация "домашний ТВ + подписка на онлайн-кино" уже стала привычной для россиян, так проще сразу воссоздать дома кинотеатральный эффект – тысячи фильмов и сериалов только ждут включения нового гаджета. Это самый короткий путь к легальному и комфортному потреблению кино дома», – отметил генеральный директор онлайн-кинотеатра Okko Иван Гродецкий.

Помимо телевизоров Smart TV активный рост продолжают демонстрировать модели с разрешением 4K (Ultra HD) – позитивная динамика составила 29% в штуках и 22% в деньгах. Категория получила широкое распространение за счет расширения ассортимента в среднем ценовом сегменте, в том числе, китайских производителей, и снижением средней цены на 6% до 45,6 тыс. руб. (в 2016 г. телевизоры стоили на 35% дороже).

Доля телевизоров с ультравысоким разрешением (3840x2160) в общих продажах в натуральном выражении увеличилась до 25% в текущем году с 3% в 2015 г. Рост популярности телевизоров с более высоким качеством изображения в течение последние пять повлек за собой снижение продаж моделей Full HD (1920x1080). При этом спрос на HD-телевизоры (1280x720) остается на прежнем уровне за счет низкой цены.

Технология HDR (high dynamic range) является одним из ключевых драйверов рынка ТВ и контента, поскольку максимально приближает изображение к реальности за счет расширения цветовой палитры, увеличения яркости и контрастности. Динамический диапазон также эффективно дополняет переход рынка на 4K. Объем проданных телевизоров с поддержкой технологии (в основном формата HDR10) увеличился с 0,5% в 2016 г. до 32% по итогам шести месяцев этого года. Драйверами стали расширение ассортимента, снижение средней цены на 14% до 42,5 тыс. руб., а также увеличение производимого контента с поддержкой технологии: зарубежных сериалов, голливудских блокбастеров, видео на Youtube и других сервисах.

Сегмент телевизоров с поддержкой HDR растет также за счет популярности у владельцев консолей Playstation и Xbox последнего поколения, которые занимают порядка 70% рынка. При выборе средства отображения контента геймеры оценивают преимущественно качество картинки и возможность максимального погружения в процесс. Так, технологию уже поддерживают и получают необходимые дополнения такие игры как Uncharted 4, Gears of War 4 и Forza Horizon 3.

Помимо HDR широкое распространение получает технология ускоренной съемки HFR (high frame rate), которая уменьшает размытие в динамике и создает более плавную картинку. Высокая кадровая частота выводит на новый уровень телесмотрение и визуальное восприятие спортивных соревнований, игрового процесса и просмотра фильмов с большим количеством динамичных сцен. К примеру, с применением HFR режиссером Питером Джексон был снят фильм «Хоббит: Битва пяти воинств», а Джеймс Кэмерон использует ее при съемке фильма «Аватар 2».



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