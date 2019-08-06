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TrueConf выпустила приложение для вывода FullHD видеосвязи со смартфонов на ТВ

Интернет Интернет-ПО

TrueConf представила новую версию клиентского приложения для мобильных устройств на базе ОС Android. Теперь решение позволяет делиться с собеседниками экраном смартфона во время видеозвонка или групповой конференции, а также в один клик выводить видеовызовы на большой экран с помощью технологии Chromecast.

Мобильные устройства все чаще используются в корпоративной среде для оперативного обсуждения деловых вопросов с коллегами и партнерами, планирования встреч и составления заметок. Клиентское приложение TrueConf для Android позволяет пользователям перенести рабочие процессы с ПК на смартфоны и планшеты, не снижая уровня функциональности.

Новая функция позволяет демонстрировать экран смартфона в вертикальной и горизонтальной проекциях и показывать собеседникам страницы браузера, любые файлы и приложения, а также делиться визуальными подсказками и инструкциями. Благодаря обновлению пользователи смогут полноценно участвовать в конференции с планшетов и смартфонах без доступа к рабочему месту.

Кроме того, клиентам TrueConf стала доступна трансляция мобильного приложения на устройства, поддерживающие технологию Chromecast (Smart TV, цифровые ресиверы или ТВ-адаптеры с поддержкой Google Cast). Нововведение позволяет переводить вызовы с экрана смартфона на большой телевизор в разрешении FullHD по беспроводному соединению, тем самым превратив смартфон в передовой кодек видеоконференцсвязи.

«Мобильные устройства в корпоративной среде стремительно становятся ключевым элементом продуктивности, и наша приоритетная задача — обеспечить удаленных сотрудников удобными и эффективными инструментами совместной работы, — сказал Дмитрий Одинцов, директор по развитию TrueConf. — Благодаря функции демонстрации экрана и поддержке технологии Chromecast пользователи Android смогут полноценно интегрироваться в рабочий процесс и принимать участие в видеоконференциях».



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