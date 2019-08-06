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СК «СиВ лайф» доверила обслуживание СУБД компании РДТЕХ

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Специалисты РДТЕХ в рамках заключенного договора аутсорсинга с июля 2015 года в оперативном режиме осуществляют сопровождение СУБД и бизнес-приложений страховой компании «СиВ лайф».

РДТЕХ оказывает полный спектр услуг по администрированию: обследует базы данных и операционные системы, дает и внедряет рекомендации по оптимальной настройке и установке, восстанавливает работоспособность после сбоев или аварий.

Илья Кутаев, ИТ-директор СК «СиФ лайф», отметил: «При выборе подрядчика на выполнение работ по администрированию баз данных мы исходили из нескольких критериев: возможности изначально подписать SLA, наличия у компании успешного опыта реализации аналогичных проектов и, разумеется, ценовой политики. Сотрудничество с РДТЕХ длится уже четыре года, и мы полностью удовлетворены сделанным выбором».

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