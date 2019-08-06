Российский бизнес потратил $804,1 млн на облака в 2018 году

IDC представила результаты ежегодного исследования российского рынка облачных услуг (Russia Cloud Services Market: 2019–2023 Forecast and 2018 Analysis). Согласно результатам, за 2018 год суммарный объем рынка публичных и частных облаков вырос на 24,8% – с $663,74 млн до $804,01 млн. По прогнозам аналитиков, в 2019 году рынок увеличится еще на 23,6%.

На долю публичных облаков в 2018 году пришлось 85%. Microsoft на этом рынке по-прежнему удерживает первенство с долей 11,1%. Отраслями-лидерами по потреблению публичных облачных услуг стали ритейл и оптовая торговля, а также финансовый сектор. Основными драйверами роста потребления публичных облаков стала возможность внедрения на их базе инновационных решений и технологий, таких как контейнерная виртуализация, аналитика больших данных, искусственный интеллект и интернет вещей.

«Исследование IDC не только подтверждает рост спроса на облачные решения в России в целом, но и намечает ключевые тренды и факторы дальнейшего развития рынка. Все больше российских компаний выражают свою готовность к активному применению публичного облака как основного инструмента для технологических инноваций. Количество успешных коммерческих кейсов растет, в том числе, и в сегменте крупного бизнеса. К примеру, компания «Магнит» в рамках стратегического партнерства с Microsoft намерена провести комплексную цифровизацию сети. В частности, будет создана интеллектуальная система предсказания покупательского спроса на базе машинного обучения в облаке Azure», – отметил Дмитрий Марченко, директор по маркетингу и операционной деятельности Microsoft в России.

Наибольшую долю в сегменте публичных облаков заняла категория «программное обеспечение как услуга» (SaaS) – 59,8%. Доли категорий «инфраструктура как услуга» (IaaS) и «платформа как услуга» (PaaS) составили 29,7% и 10,6% соответственно. По сравнению с прошлым годом, наблюдается рост доли PaaS (на 2,6%), что аналитики IDC связывают с наличием спроса на платформенные решения у крупных организаций. Предполагается, что они будут активно переходить на PaaS-модель в течение будущих 2-3 лет, чтобы обеспечить гибкость и непрерывность бизнес-процессов. При этом, согласно результатам исследования, Microsoft также является лидером среди поставщиков облачных PaaS-решений в России, предоставляя заказчикам возможность пользоваться облаком Azure по модели «платформа как сервис».

«В условиях высокой волатильности рынка, находящегося под влиянием законодательных инициатив государства, которые предусматривают постепенный переход организаций к цифровому формату взаимодействия, предприятия стремятся найти самый быстрый и эффективный способ технологических изменений. Одной из ключевых основ таких изменений становятся платформенные облачные сервисы, обеспечивающие максимальную скорость адаптации технологического стека к бизнес-потребностям предприятий», – прокомментировал Дмитрий Гаврилов, руководитель исследований рынка облачных услуг, IDC Russia / CIS.

Среди трендов аналитики IDC выделили рост спроса на гибридные и мультиоблачные решения, примером которых может являться интегрированная система Microsoft Azure Stack, позволяющая размещать данные на собственных или партнерских серверных ресурсах и одновременно пользоваться инструментами и сервисами глобальной платформы Azure. Помимо этого, по мнению IDC, увеличивается потребность в узкоспециализированных индустриальных облачных решениях.