Клиенты ключевых партнеров ЦРПТ смогут зарегистрироваться в системе «Честный знак» бесплатно

Ключевые партнеры оператора системы цифровой маркировки и прослеживания товаров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) расширили возможности регистрации в системе маркировки табачной продукции. Представители отрасли, которые используют решения Ofd.ru, «СКБ Контур», «Штрих-М», «Дримкас», «Платформа ОФД» и «Тензор», смогут зарегистрироваться в системе «Честный знак» в привычном интерфейсе и совершенно бесплатно.

«Развитие функциональности партнеров по работе с маркировкой очень важно для ЦРПТ, так как это дает возможность пользователям работать в интерфейсах программ и сервисов, к которым они привыкли, что еще больше упрощает взаимодействие с системой», – сказал руководитель направления ЦРПТ по работе с партнерами Александр Смирнов.

Все пользователи онлайн-касс зарегистрированы в личном кабинете оператора фискальных данных, в котором проверяют наличие и корректность чеков. Это самый доступный для участников интерфейс, с которым они уже работают несколько лет, отмечают в ЦРПТ.

«Теперь наши клиенты могут в несколько кликов зарегистрироваться в системе "Честный знак" прямо в личном кабинете клиента Ofd.ru. Это просто и удобно: достаточно войти в личный кабинет в раздел "Маркировка", подписать дополнительное соглашение с разрешением на передачу кодов маркировки, заполнить короткую форму и подписать ее квалифицированной электронной подписью. После этого Ofd.ru начнет передавать коды маркировки в систему цифровой маркировки. Клиент сэкономит время, ведь стать участником оборота маркированных товаров теперь можно в режиме одного окна», – сказал директор Ofd.ru Антон Румянцев.

Некоторые производители кассовой техники реализовали функциональность регистрации непосредственно через онлайн-кассу. Для регистрации не потребуется даже компьютер. «Зарегистрироваться в системе "Честный знак" можно меньше чем за минуту с кассы "Дримкас". Для этого пользователь вставляет электронную подпись "Рутокен" в кассу, выбирает сертификат, нажимает на кнопку регистрации и делает тестовую продажу, чтобы убедиться, что все работает. После этого торговая точка уже готова к торговле маркированными сигаретами», – отметил генеральный директор «Дримкас» Игорь Визгин.

Для тех, кто использует товароучетное программное обеспечение, также есть возможность регистрации через него.

«Все программные продукты компании "Штрих-М" для ритейла — кассовые и товароучетные ПО – работают с системой маркировки в полном соответствии требованиям законодательства. Функциональность регистрации участников реализована в программном продукте "Штрих-М: торговое предприятие 7". Мы постоянно развиваем возможности наших программ по работе с маркировкой. Сейчас идет их активная интеграция с системами электронного документооборота, который вскоре потребуется участникам оборота», – сказал директор по развитию «Штрих-М» Михаил Рубайлов.

С 1 июля 2019 г. выпуск табачной продукции без цифровых кодов на территории России запрещен, начинается обязательная передача данных о продажах маркированных пачек при помощи онлайн-касс. С 1 июля 2020 г. будет запрещен оборот немаркированной продукции.