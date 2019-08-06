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Исследование Сбербанка: более 70% торговых точек малого бизнеса принимают безналичные платежи

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Сбербанк и «Эвотор» (входит в экосистему Сбербанка) проанализировали, как малый бизнес внедряет безналичные платежи.

В недавнем исследовании проекта «Сберданные» (инициатива банка по обработке и анализу больших данных») приводятся цифры по итогам I квартала 2019 г. Они показывают, что доля безналичных расчетов в России составила 49,4% от общих расходов граждан. Это на 5,2 п. п. выше показателя за тот же период прошлого года. При этом рост доли безналичного торгового оборота по сравнению с I кварталом 2018 г. зафиксирован во всех регионах России. В лидерах — Чукотский автономный округ, Белгородская область (+8,1 п. п. в обоих регионах) и Республика Хакасия (+7,7 п. п.).

Среди 300 самых крупных по численности населения городов первыми по доле безналичных платежей стали Петрозаводск с показателем 60,1% и Сыктывкар с 59,4%, сообщили аналитики «Сберданных».

Инфраструктурой для безналичных платежей насыщаются и большие, и малые города. Рост популярности безналичных платежей побуждает подключать эквайринг даже микробизнес. Сегодня 73% смарт-терминалов из 500 тыс. устройств экосистемы «Эвотора» принимают оплату по картам. Для сравнения, год назад таких устройств было 66%, а в 2017 г. — всего 57%.

Сергей Андрияшкин, директор «Эвотора» по маркетингу, сказал: «Почти 38% всех чеков, которые проходят через смарт-терминалы "Эвотор", оплачиваются по карте. Большинство предпринимателей понимают, что прием безналичной оплаты расширяет аудиторию клиентов и увеличивает выручку. При этом покупатели в среднем тратят по карте больше, чем при оплате наличными. По нашим данным, средний чек торговой точки после подключения эквайринга растет на 30%».

По данным проекта «Сберданные», в I квартале 2019 г. наиболее высокий рост доли платежей картой был отмечен в категории «рестораны и бары» (68% расходов + 6 п. п. по сравнению с I кварталом 2018 г.).

Доля безналичной оплаты продолжает расти и по всем остальным направлениям. Заметно прибавилось платежей картами в категории «электроника», где показатель за год подскочил на 19 п. п. до 67%. На третьем месте — сегмент «гостиницы и отели» с «безналичной» долей 64%, на четвертом — «одежда» (63%), на пятом месте с долей 62% — сразу две категории — «гипермаркеты» и «кафе и столовые».

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