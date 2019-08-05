Softline внедрила на Московском ювелирном заводе ПО для трехмерного моделирования

Softline реализовала проект по внедрению программного обеспечения Sketchup Pro для моделирования трехмерных объектов на Московском ювелирном заводе. Благодаря этому удалось ускорить подготовку и согласование дизайн-проектов торговых помещений, что позволило предприятию оптимизировать финансовые и временные затраты, связанные с открытием новых и перепланировкой уже работающих магазинов

Развивая розничную сеть, Московский ювелирный завод не только ежемесячно открывает новые магазины в собственных зданиях и на территории крупных торговых центров, но и проводит перепланировку уже работающих точек продаж. В каждом конкретном случае специалисты компании создают дизайн-проекты помещений с учетом особенностей фирменного стиля, рекламы, новых тенденций в строительстве и проектировании, условий аренды. Торговые центры ежегодно повышают требования к качеству и срокам подготовки дизайн-проектов. Чтобы полностью удовлетворить запросы арендодателей и при этом иметь возможность оперативно вносить изменения в документацию на всех стадиях согласования, Московскому ювелирному заводу требовалось современное и надежное программное обеспечение для моделирования трехмерных объектов.

Сегодня рынок готов предложить бизнесу широкий спектр продуктов для 3D-моделирования. Московский ювелирный завод сделал выбор в пользу программного обеспечения Sketchup Pro, поставщиком которого выступила компания Softline – партнер завода на протяжении более 10 лет.

Sketchup Pro охватывает почти все сферы дизайна, проектирования и моделирования, но при этом доступнее и понятнее некоторых аналогичных продуктов, считают в Softline. Интуитивный интерфейс позволяет за короткое время освоить все особенности программы. Пользователи могут работать как с локальной, так и с облачной версией программы, просматривать проекты с мобильных устройств, эксплуатировать неограниченное облачное хранилище и пользоваться огромной библиотекой ресурсов.

«Благодаря компании Softline, с которой Московский ювелирный завод тесно сотрудничает уже более десяти лет, мы получили программное обеспечение Sketchup Pro, позволяющее оперативно создавать качественные дизайн-проекты в 3D и при необходимости быстро вносить в них изменения. В результате повысился уровень подготовки дизайн-проектов, сократились сроки их согласования с собственниками торговых центров. Мы стали быстрее открывать новые магазины и проводить перепланировку уже работающих торговых точек, что высвободило больше времени для работы с потенциальными покупателями и повысило уровень клиентской удовлетворенности», – сказал директор ИТ-департамента Московского ювелирного завода Богдан Калиновский.

«Дизайн-команда Московского ювелирного завода уже успела оценить все преимущества Sketchup Pro. Работать в программе легко и удобно, на ее освоение уходит минимум времени. Sketchup Pro обеспечивает необходимую проектировщикам точность построения трехмерных объектов, поддерживает все основные форматы 3D- и 2D-чертежей. Продукт содержит большую базу готовых моделей, обладает широким инструментарием, который позволяет оперативно создавать и редактировать трехмерную графику. Для программы существует очень большое количество плагинов, расширяющих ее функциональные возможности. Sketchup Pro помогает нашей команде работать быстрее и эффективнее», – отметила дизайнер Московского ювелирного завода Мария Саранцева.

«За свою многолетнюю работу на глобальном ИТ-рынке мы реализовали большое количество проектов как в России, так и за ее пределами, сформировали штат высококвалифицированных специалистов практически по каждому программному и аппаратному решению. Мы предлагаем заказчикам лучшие по качеству и стоимости решения, максимально удовлетворяющие потребности наших заказчиков», – сказал менеджер департамента по работе с ключевыми клиентами компании Softline Алексей Исаев.