Лайфхаки
Как правильно выбрать место для хранения корпоративных данных
ИТ-бизнес
Цифровизации мешает незнание менеджерами основных ИТ-трендов
Цифровые процессы
Как оригинальные картриджи помогают экономить

Спецпроекты

Сбербанк закрыл сделку по приобретению 51% акций группы компаний ЦРТ

Бизнес Инвестиции и M&A

Сбербанк, Газпромбанк и Digital Horizon закрыли сделку, в рамках которой Сбербанк приобрел 51% акций «Центра речевых технологий». Газпромбанк остался стратегическим акционером ЦРТ и продолжит активно участвовать в дальнейшем развитии компании. Также в капитал ЦРТ вошла международная венчурная компания Digital Horizon.

Акционеры сформировали новый совет директоров, в который вошли четыре представителя Сбербанка, два представителя Газпромбанка и один представитель Digital Horizon. Председателем избран Константин Круглов, руководитель SberDevices.

Ставший частью экосистемы Сбербанка, «Центр речевых технологий» специализируется на разработке технологий искусственного интеллекта, в том числе распознавании и синтезе речи и компьютерном зрении. Благодаря сделке компания получит доступ к ресурсам и компетенциям двух крупнейших финансовых организаций России, а также к международной экспертизе Digital Horizon, которая позволит разработкам ЦРТ конкурировать на глобальном технологическом рынке.

Константин Круглов, председатель совета директоров ЦРТ и руководитель SberDevices, отметил: «Сбербанк уже начал использовать разработки ЦРТ в своих продуктах и технологиях. Например, в том числе на их базе была создана цифровая телеведущая Елена, представленная нами весной этого года. Я уверен, что совместная работа со специалистами ЦРТ поможет дополнить и улучшить продукты и услуги нашей растущей экосистемы. Важной задачей команды станет выход на международный рынок, где у компании есть все возможности занять существенную рыночную долю в сегменте речевых технологий, составив серьезную конкуренцию крупнейшим международным игрокам».

Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы ЦРТ, сказал: «С закрытием сделки ЦРТ приобрел стратегического партнера, синергия с которым задает новый мощный импульс нашему развитию. ЦРТ — один из лидеров по внедрению биометрических решений в России: речевые технологии компании улучшают пользовательский опыт в крупных финансовых институтах, телекоммуникациях, здравоохранении. Продукты ЦРТ на базе распознавания лиц работают в спорте, транспорте, создают инфраструктуру умного города по всей стране. Экспертиза и поддержка одного из ведущих банков мира послужит серьезным драйвером для реализации наших амбициозных целей на российском и глобальном рынках».

Другие материалы рубрики

Сбербанк купил знаменитого разработчика систем распознавания голоса

Abbyy поглотила крупного американского разработчика ПО для анализа бизнес-процессов

Mail.ru избавилась от доли во всемирно известном российском сервисе

Китайцы хотят списать убытки от YotaPhone, но не могут подсчитать ущерб

Сбербанк купил службу доставки

«Ростелеком» покупает пенсионный фонд у структур своего бывшего директора

Техника

Стиральные машины с сушкой: 7 лучших моделей

Как оригинальные картриджи помогают экономить

Как ускорить домашний Wi-Fi: роутеры 5 ГГц и их преимущества

Обзор Honor 20 Pro: прогрессивный камерафон
Показать еще
Тема месяца

Обзор: Мобильность в бизнесе 2019

Рейтинг CNews Mobile

Крупнейшие разработчики мобильных приложений

Технология месяца

Можно ли защититься от 90% кибератак одним решением

Как музеи объединяют классическую живопись и современные медиатехнологии ТАЛМЕР: Как научить бизнес работать не только с очевидными данными Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии