Средняя доходность портфеля инвест-сервиса Yammi составила 13,5%

Инвестиционный сервис Yammi, созданный «Яндекс.Деньгами» и FinEx, подвел итоги первого года работы. Выяснилось, что россияне активно инвестируют онлайн — почти половина пользователей Yammi пополняют инвестиционные портфели каждый месяц. Средний запланированный срок инвестирования на сервисе составил 2,5 года, а средняя доходность портфеля Yammi — 13,5%.

Первый раз люди инвестируют через Yammi в среднем по 21 000 руб. Каждый месяц инвестиционные портфели пополняют 43% пользователей, остальные делают это с разной регулярностью. Средний размер инвестиционного счета человека в Yammi по итогам года — 60 тыс. руб.

«Yammi помогает пользователям инвестировать в самые разные инвестиционные биржевые фонды — ETF. За последний год самым доходным из них оказался FXRL, который отслеживает индексы российских акций. За двенадцать месяцев его доходность составила в рублях 24,7%. Это объясняется тем, что российские акции опередили внешние рынки из-за укрепления рубля. Кроме того, российский рынок не затронула волна негатива, которая прокатилась по развитым и развивающимся рынкам в 2018 году на фоне торговых войн США», — сказал Владимир Крейндель, исполнительный директор FinEx, партнер Yammi.