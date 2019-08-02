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«Сибирский гигант» перешел на цифровую платформу управления SAP S/4 HANA

Интеграция Внедрения

Новосибирский ритейлер «Сибирский гигант» перешел на цифровую платформу управления предприятием SAP S/4HANA. Это помогло компании повысить производительность и подготовиться к дальнейшему расширению бизнеса. Партнером по внедрению выступила компания «ИТ-Центр Сибирь».

Основной предпосылкой для выбора системы послужили планы компании по масштабированию бизнеса и открытию нескольких распределительных центров с максимальной степенью автоматизации, чтобы оптимизировать товарно-складские запасы, складской учет и т.д.

Переход на SAP S/4HANA, который за счет поддержки партнера и участия в программе SAP Customer Care был сделан всего за 8 месяцев командой из 7 экспертов, помог создать «Сибирскому гиганту» эффективную ИТ- платформу для дальнейшего развития и масштабирования сети. Кроме того, за счет сокращения размера базы данных, смены оборудования в ходе проекта удалось сократить стоимость владения системой на 40%, а производительность транзакций выросла от 2 до 100 раз в зависимости от операции.

«Благодаря запуску SAP S/4HANA мы теперь можем делать вещи, которые раньше просто не смогли бы. В частности, очень быстро собирать информацию об остатке на любой день по любому объему товаров, о последнем приходе или расходе и в принципе любую нужную информацию, максимально оперативно делать выборки по большому объему данных. Например, раньше ABC-анализ занимал 4 дня, а сейчас при всей сложности расчетов он делается за 10 часов. И в дальнейшем эту цифру вполне можно сократить до 2 часов. Эти и многие другие вещи показывают на каких больших скоростях может работать SAP S/4HANA если правильно ей пользоваться. Таким образом, если говорить про бизнес-эффект, то его пока сложно оценить, поскольку прошло еще не так много времени с момента полноценного запуска системы, но с точки зрения ИТ он однозначно уже есть», - отметил ИТ-директор «Сибирского гиганта» Василий Столяров.

«SAP S/4HANA – это цифровое ядро, которое позволяет компании динамично развиваться и расширять свой бизнес. Кроме того, помимо решения сиюминутных задач и вызовов для бизнеса, единая цифровая платформа даст ритейлеру возможность реализовать в будущем любые инновационные идеи с использованием таких технологий как машинное обучение, искусственный интеллект и другие. А это, в свою очередь, позволит получить существенное конкурентное преимущество, что особенно важно для такого бизнеса как ритейл, где конкуренция очень высокая», - подчеркнул Алексей Петунин, заместитель генерального директора SAP CIS.

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