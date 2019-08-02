Портфель гражданских заказов на «цифровые» технологии Ростеха превысил 78 млрд рублей

Портфель гражданских заказов радиоэлектронного кластера (РЭК) госкорпорации Ростех в первом полугодии 2019 года достиг 78,6 млрд рублей. Доля гражданской продукции в общей структуре выручки выросла до 25%, превысив показатель аналогичного периода прошлого года на 5%.

Ожидается, что консолидированная гражданская выручка предприятий РЭК по итогам 2019 года перешагнет отметку 70 млрд рублей, что подтверждает текущая контрактация по гражданской продукции на уровне 95% от годового плана. Основной рост обеспечивается за счет реализации комплексных инфраструктурных проектов, в числе которых оснащение учреждений здравоохранения медицинским оборудованием, внедрение технологий «умного города» в регионах РФ, создание «цифровых» систем для транспорта, промышленности, ЖКХ, энергетики, телекоммуникационной отрасли, госуправления и социальной сферы.

«Сектор высокотехнологичной электронной продукции развивается опережающими темпами по сравнению с экономикой в целом. Закономерно, что именно радиоэлектронный кластер становится одним из основных драйверов роста Госкорпорации. В 2018 году продажи нашей гражданской продукции выросли на 55 % и достигли 67 млрд рублей. Этот позитивный тренд сохраняется, портфель гражданских заказов превысил 78 млрд рублей, в том числе сформирован существенный задел на 2020 год. Текущая доля гражданской выручки в структуре продаж составляет 25 %, наш ориентир – 60 % к 2025 году. Мы активно участвуем своими разработками в реализации таких нацпроектов, как «Цифровая экономика», «Жилье и городская среда», «Здравоохранение», «Образование», «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Расширяем поставки для целого ряда отраслей экономики, внедряющих современные цифровые решения. Для отечественной радиоэлектроники это - основной потенциал роста», - сказал индустриальный директор радиоэлектронного кластера госкорпорации Ростех Сергей Сахненко.

Общий портфель заказов кластера в первом полугодии составил 280 млрд рублей, с учетом контрактов в сфере гособоронзаказа и экспорта. Консолидированная выручка по итогам года прогнозируется на уровне более 300 млрд рублей.

В радиоэлектронный кластер Ростеха входят холдинги «Швабе», «Росэлектроника» и концерн «Автоматика», которые объединяют более 200 предприятия в 35 регионах страны. Число сотрудников кластера превышает 100 тыс человек. Предприятия РЭК производят широкую номенклатуру продукции – от электронных компонентов и блоков до медицинских изделий, оптической техники, сложных программных комплексов и систем. В частности, кластер участвует в проектах развития беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, блокчейн и других передовых технологий.

В 2018 году консолидированная выручка кластера увеличилась на 18% - до 266 млрд рублей, а чистая прибыль составила 12,4 млрд рублей, показав почти 8-кратный рост. Объем продаж гражданской продукции в тот же период превысил 67 млрд рублей (+55,4%). Средняя зарплата достигла 57 тысяч рублей, что заметно выше, чем в среднем по регионам присутствия.