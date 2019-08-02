Популярность услуги Trade-in в «Связном» выросла в шесть раз

Российский техноритейлер «Связной» (объединяет магазины под брендами «Связной» и «Евросеть») подвел итоги работы услуги Trade-in за 12 месяцев. С июля 2018 г. по июль 2019 г. число клиентов, воспользовавшихся программой обмена старых смартфонов на новые, увеличилось в шесть раз по сравнению с прошлым аналогичным периодом. Общее количество сданных смартфонов за год составило около 180 тыс. штук.

«Trade-in продолжает пользоваться популярностью у наших клиентов. Россияне уже оценили, что сегодня прийти в магазин и сдать старый смартфон в обмен на хорошую скидку гораздо удобнее, чем тратить свое время на его продажу. Размер средней скидки за 12 месяцев в нашей сети составил около 10,5 тыс. руб. 56% принятых о клиентов устройств приходится на Apple, доля Samsung составляет 39%», — отметил вице-президент по продажам компании «Связной» Давид Борзилов.

Топ-5 принятых моделей по Trade-in: Apple iPhone 6; Apple iPhone 6S; Samsung Galaxy S8; Apple iPhone 7; Samsung Galaxy A5.

Топ-5 моделей, которые россияне покупают с помощью Trade-in: Apple iPhone XR; Apple iPhone XS; Samsung Galaxy S10; Samsung Galaxy A50; Apple iPhone XS Max.

Связной пилотировал Trade-in в 113 магазинах сети в июле 2017 г., а уже в августе 2017 г. масштабировал программу на все торговые точки, в том числе в магазинах Cstore (Apple PremiumReseller). Кроме того, в ноябре 2018 г. ритейлер запустил Multitrade-in, в рамках которого можно сдавать сразу несколько гаджетов в счет стоимости нового устройства. Скидка на новый девайс по программе Trade-in может доходить до 100%, в зависимости от сдаваемой и приобретаемой моделей.