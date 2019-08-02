MMD представила новую линейку мониторов Philips E1. Цены

MMD, обладатель прав на бренд Philips Monitors, объявила о запуске линейки Philips E1. Линейка Philips E1 состоит из восьми моделей, оснащенных дисплеями диагональю 24, 27 или 32 дюйма с разрешением Full HD, Quad HD или 4K UHD. Благодаря таким функциям, как Adaptive Sync/AMD FreeSync, режим LowBlue, технологии Flicker Free и разъему DisplayPort, серия Philips E1 обеспечивает возможность продуктивной работы с любыми проектами - личными или профессиональными.

Мониторы Philips E1 спроектированы так, чтобы вписываться в интерьер современного дома или рабочего места. Изогнутые модели (241E1SCA, 271E1SCA, 272E1CA, 322E1C, 325E1C и 328E1CA) оснащены тонким корпусом толщиной 8,9 мм по внешней рамке, а также радиусом изгиба 1500R. Мониторы также оборудованы подставкой, которая обеспечивает управление кабелями для поддержания порядка на рабочем столе. Модели с плоским экраном (245E1S и 275E1S) оснащены широкоэкранной светодиодной подсветкой IPS матрицы для сверхшироких углов обзора в дополнение к четкости изображения и точности цветопередачи.

Мониторы Philips E1 обеспечивают визуальные эффекты благодаря использованию нескольких инновационных технологий. Модели, оснащенные Full HD экраном (241E1SCA, 271E1SCA, 272E1CA и 322E1C), отличаются улучшенным разрешением, устройства с Quad HD разрешением (245E1S, 275E1S и 325E1C) обеспечивают качество изображения с помощью технологии CrystalClear.

Модель, оснащенная технологией UltraClear 4K UHD (328E1CA), гарантирует четкость, подходящую для работы с САПР, 3D-графикой и в других ситуациях, когда важна максимальная детализация.

Некоторые модели (245E1S, 325E1C и 328E1CA) также оснащены технологией Ultra Wide-Color для более широкого охвата цветового пространства и реалистичного рендеринга, в то время как вся линейка E1 обеспечивает насыщенный черный цвет картинки благодаря технологии SmartContrast.

Все модели отличаются плавностью изображения без артефактов благодаря технологии Adaptive Sync/AMD FreeSync, а также оснащены игровым режимом Philips SmartImage. Этот режим предлагает удобный OSD (дисплей на экране), специально разработанный для улучшения игрового процесса.

В зависимости от модели устройства могут быть оборудованы DisplayPort, HDMI или VGA подключением, встроенными стереодинамиками для мультимедиа и многим другим. Мониторы Philips E1 обеспечивают оптимальный комфорт даже при длительном использовании. Режим LowBlue снижает уровень вредного излучения в синей части спектра, технология Flicker-Free регулирует яркость и устраняет мерцание для более комфортного и приятного просмотра, а регулируемую подставку можно наклонять на -5/20°, чтобы пользователь мог выбрать идеальную позицию и снизить нагрузку на шею и спину.

Линейка Philips E1 не наносит вреда окружающей среде. Материалы, из которых изготовлены мониторы линейки E1, не содержат вредных веществ, таких как свинец и ртуть, соответствуют требованиям RoHS и поставляются в переработанной на 100% упаковке. Некоторые модели также сертифицированы по стандарту Energy Star 7.0.

Мониторы Philips E1 322E1C по цене 16 819 рублей, 328E1CAпо цене 36 019 рублей, 325E1C по цене 22 959 рублей и 245E1Sпо цене 16 049 рублей уже доступны в рознице. Мониторы 272E1CA по цене 16 049 рублей, 271E1SCA по цене 14 519 рублей и 275E1S по цене19 119 рублей будут доступны в августе, модель 241E1SCA по цене 11 439 рублей появится в продаже в сентябре.