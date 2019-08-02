Исследование: стримы захватили почти половину Рунета

Согласно выводам исследования платформы для увеличения интерактивности стримов DonationAlerts и компанией ResearchMe — партнером Mail.ru Group по реализации маркетинговых исследований, 44% активной аудитории Рунета смотрят стримы или стримят сами.

В исследовании приняли участие 7745 человек в возрасте от 14 до 45 лет из городов России с населением 100+ тысяч человек.

У аудиторий площадок есть свои предпочтения по тематике стримов. Например, среди тех, кто смотрит трансляции, стримы повседневной жизни друзей и коллег просматривают 47% пользователей в Instagram, 42% в Facebook и 36% во «Вконтакте». В этих соцсетях интерес к данной тематике самый высокий. Twitch лидирует в плане любви к игровым стримам — их смотрят 80% пользователей. На Facebook больше всего любителей прямых трансляций новостей, передач, ТВ-шоу, концертов: 52%.

Игровые стримы интереснее мужчинам (62%), женщины же чаще выбирают персональные стримы блогеров (47%), друзей (42%), образовательные стримы (30%) и Do It Yourself-трансляции про готовку, фитнес, макияж и т. д. (28%).

Чем моложе пользователи, тем выше интерес к игровым стримам: 65% респондентов в возрасте 14-17 лет смотрят трансляции этой категории. В старшем возрасте чаще проявляется интерес к трансляциям передач и шоу (их смотрят 46% респондентов в возрасте 35-45 лет), а также к стримам про путешествия (29% в возрасте 35-45 лет).

Подавляющее большинство пользователей (72%) смотрит стримы на ПК, но смартфоны стремительно догоняют компьютеры (64%). Мужчины чаще женщин смотрят стримы на экранах компьютеров и ноутбуков (79% против 67%), женщины чаще мужчин используют для этого смартфоны (71% против 56%).

Среди пользователей десктопа со значительным отрывом лидирует игровая тематика: 63% смотрят такие стримы (на смартфоне — 29%). Также с десктопа чаще, чем со смартфона, смотрят образовательные трансляции (22% против 17%).

На смартфонах чаще включают персональные прямые эфиры известных людей (40% против 27% на десктопе), друзей (39% против 19%), стримы про путешествия (19% против 14%) и DIY (16% против 10% на десктопе).

Несмотря на то, что десктоп лидирует при просмотре стримов, основным инструментом для просмотра стримов является смартфон: с него ведут трансляции 60% стримящих респондентов. Женщины выбирают смартфоны чаще, чем мужчины (67% против 52%).

Чаще всего респонденты стримят игры (30%) или просто общаются с аудиторией (30%). Следом по популярности среди стримеров идут прямые эфиры с концертов и мероприятий (29%). Игровые и трэвел-стримы более характерны для пользователей десктопа (34% и 26% соответственно). Трансляции с мероприятий (31%), про жизнь (32%) и стримы для общения с подписчиками (40%) чаще ведут с мобильных устройств.