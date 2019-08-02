IBM трансформирует ПО для работы в любом облаке с помощью Red Hat

IBM объявила о трансформации своего портфеля программных продуктов, который теперь предназначен для облачных сред и оптимизирован для работы на платформе Red Hat OpenShift. Предприятия смогут единовременно создавать критически важные приложения и запускать их в самых популярных публичных облаках, включая AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Alibaba и IBM Cloud, а также в частных облаках.

Новые возможности, ориентированные на работу в облаке, будут предоставляться в виде интегрированных решений, получивших общее название «IBM Cloud Paks». Данное ПО, сертифицированное IBM и имеющее контейнерный формат, будет предоставлять общую операционную модель и единый набор сервисов, включая управление идентификацией, безопасность, мониторинг и ведение журналов, а также улучшенные видимость и контроль в облачной среде благодаря унифицированной и интуитивной панели управления.

IBM также объявила сегодня о запуске следующих решений и сервисов.

Red Hat OpenShift на IBM Cloud. Гибкий, полностью управляемый сервис OpenShift на базе публичного облака IBM, развертываемый нажатием кнопки, с автоматизированным обеспечением устойчивости и соответствия нормативным требованиям, а также требованиям в области безопасности. Позволяет предприятиям выполнять модернизацию и миграцию в гибридную облачную инфраструктуру.

Red Hat OpenShift для IBM Z и LinuxONE. IBM делает доступным решение Red Hat OpenShift для систем класса Enterprise – IBM Z и LinuxONE, которые совместно обслуживают свыше 30 млрд транзакций в день по всему миру. IBM уже поддерживает решение OpenShift в линейке серверов IBM Power Systems, а также в линейке систем хранения данных IBM Storage.

Консалтинговые и технологические услуги по Red Hat. Новые услуги IBM, предоставляемые одной из крупнейших в мире групп сертифицированных компанией Red Hat консультантов, а также свыше 80 тыс. специалистами в области разработки прикладных облачных сервисов, позволят заказчикам получать рекомендации, перемещать, создавать рабочие нагрузки, а также управлять ими в облачной среде.

Программное обеспечение и услуги, анонсированные сегодня, включают в себя свыше 100 оптимизированных под Red Hat OpenShift решений из портфеля IBM и будут предоставляться на гибридной мультиоблачной платформе IBM. В ней применяются технологии открытого исходного кода, включая Red Hat OpenShift, самую развитую корпоративную платформу Kubernetes, и Red Hat Enterprise Linux, являющуюся лидирующей в мире платформой Linux. В результате заказчики смогут выбрать наилучшую архитектуру и подход для удовлетворения наиболее важных требований к приложениям, данным и рабочим нагрузкам для своего бизнеса.

«IBM открепляет свое программное обеспечение от ЦОДов для стимулирования перетока корпоративной рабочей нагрузки в облако. Это еще больше улучшит лидирующие позиции IBM на рынке гибридных облачных решений, объем которого превышает $1 трлн, — сказал Арвинд Кришна, старший вице-президент подразделения IBM Cloud & Cognitive Software. — Мы предоставляем основные инструменты, необходимые предприятиям для их многолетнего путешествия в облачную среду на основе общих открытых стандартов, которые можно реализовывать в разных облачных решениях, приложениях и у разных поставщиков с помощью Red Hat».

«Red Hat создает инновации благодаря технологиям на основе Linux, включая контейнеры и Kubernetes, которые стали ключевыми элементами в гибридных облачных средах, — сказал Джим Уайтхерст, президент и гендиректор Red Hat. — Основа в виде открытой гибридной облачной платформы обеспечивает внедрение любого приложения в любом месте и в любое время. Благодаря применению широкого отраслевого опыта IBM и поддержке обширной экосистемы разработчиков и партнеров заказчики могут создавать современные приложения, используя технологии, которые они выбирают сами. Кроме того, теперь им доступна гибкость развертывания в наилучшей для приложения среде, которая может быть как локальной, так и публичной мультиоблачной».

Пакеты семейства Cloud Paks обеспечивают полную поддержку программного обеспечения и защищают весь стек (от аппаратных средств до приложений), помогая заказчикам оперативно выполнять миграцию, интеграцию и модернизацию критически важных приложений в любой облачной среде. Они представляют собой легко развертываемые пакеты, ориентированные на характерные области использования, и будут по модели ценообразования по факту потребления.

На сегодня доступны первые пять пакетов IBM Cloud Paks.

Cloud Pak for Data предназначен для упрощения и автоматизации аналитической обработки организациями своих данных и предоставляет открытую и расширяемую архитектуру для виртуализации данных для искусственного интеллекта (ИИ) в шесть раз быстрее.

Cloud Pak for Applications, с помощью которого компании могут модернизировать, создавать, развертывать и выполнять приложения. Он позволяет получать экономию до 84% времени разработки.

Cloud Pak for Integration позволяет интегрировать приложения, данные, облачные сервисы и интерфейсы API. Пакет интегрирует данные и приложения в три раза быстрее и на треть дешевле.

Cloud Pak for Automation позволяет трансформировать бизнес-процессы, процесс принятия решений и контент. Так, заказчик из банковского сектора на 80% снизил зависимость от ручных процессов.

Cloud Pak for Multicloud Management обеспечивает мониторинг мультиоблачной среды, управление ею и автоматизацию. Пакет позволяет достичь экономии эксплуатационных расходов вплоть до 75%.

Многие компании в самых разных отраслях применяют гибридную мультиоблачную платформу IBM и программное обеспечение IBM с поддержкой Red Hat OpenShift с прицелом на то, что эти решения станут базовыми элементами на пути трансформации и наращивания конкурентных преимуществ.

Телекоммуникационная компания Sprint остановила свой выбор на IBM Cloud Pak for Data, чтобы лучше понимать возможности новейших технологий, таких как 5G, и подготовиться к их появлению.

«Мы очень довольны работой IBM Cloud Pak for Data, а также возможностями Watson Studio и машинного обучения, — сказала Мишель Гель, вице-президент направления OSS Applications & Operations в компании Sprint. — Благодаря контейнерной платформе мы можем оперативно создавать модели для получения ценных сведений о потенциальных проблемах, с которыми могут столкнуться наши клиенты, на основе разнообразных наборов данных и тут же реагировать». По словам г-жи Гель, новая система Cloud Pak for Data – это отличный способ быстрого внедрения ИИ в существующую инфраструктуру.

Финансовая группа Societe Generale внедрила мультиоблачную стратегию для стимулирования инноваций и предоставления новых возможностей для своих клиентов.

«Являясь одной из ведущих европейских групп финансовых услуг, Societe Generale постоянно стремится выпускать новые предложения с быстротой и гибкостью. Основой для этого является мультиоблачная стратегия, которая обеспечивает потенциал для инноваций, необходимых для поддержания соответствия наших технических возможностей и приоритетов бизнеса, – сказал Карлос Гонсалвеш, глобальный ИТ-директор, Societe Generale. – Red Hat сыграла ключевую роль, помогая нам эффективно использовать возможности работы в мультиоблачной среде, и мы рассчитываем на расширение нашего тесного сотрудничества с командами IBM и Red Hat».

Associated Bank внедряет IBM Cloud Pak for Data System для быстрого развертывания и масштабирования ИИ. Первоначальные проекты, над которыми планирует работать банк, включают новую систему Customer 360 для улучшения взаимодействия с клиентами и новую панель управления данными для улучшения результатов аналитики.

«Одна из замечательных особенностей Cloud Pak for Data System – это скорость, с которой мы сможем запустить и масштабировать нашу аналитическую платформу, – отметил Стив Луэк, вице-президент по управлению данными в Associated Bank. – Интегрированный стек содержит все, что нам нужно для улучшения качества данных, их каталогизации, обеспечения совместной работы с ними, а также для внедрения и применения data science. Мы можем быстро продвигаться с решением задач по проектированию, тестированию, сборке и развертыванию новых моделей и аналитических приложений».