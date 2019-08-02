Федеральный кадровый центр ОПК авторизован на обучение Astra Linux

Astra Linux, российский разработчик операционных систем, и Межотраслевой центр дополнительного профессионального образования Федерального центра мониторинга подготовки квалифицированных кадров для организаций оборонного-промышленного комплекса Российской Федерации (МЦ ДПО Федерального кадрового центра ОПК) подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому МЦ ДПО Федерального кадрового центра ОПК получил статус авторизованного учебного центра Astra Linux. Портфель образовательных программ центра пополнился практическим курсом по системному администрированию и безопасности специального программного обеспечения Astra Linux Special Edition. Недельный курс рассчитан на 40 академических часов и проводится под слоганом «Научись администрировать Astra Linux "с нуля"!».

Учебные программы, реализуемые центром, разработаны в интересах развития кадрового потенциала ОПК и учитывают потребности в совершенствовании различных профкомпетенций сотрудников оборонных предприятий. Курс Astra Linux состоит из лекционных и практических занятий, которые проводятся в лабораторной среде, рекомендованной разработчиком операционной системы. В классе с ПК, большими мониторами, кондиционерами и современным интерактивным оборудованием занятия ведет опытный преподаватель, имеющий лицензию ГК Astra Linux. По окончании курса слушатели становятся обладателями новых пользовательских и администраторских навыков, а также удостоверения о повышении квалификации установленного образца и сертификата разработчика программного обеспечения.

«В настоящее время расширение сети учебных центров Astra Linux – наша приоритетная задача. Число пользователей операционной системы за последние несколько лет выросло в десятки тысяч раз. И их число постоянно растет. В силу того, что Astra Linux – одна из самых защищенных ОС и может обрабатывать любую конфиденциальную информацию, она рекомендована к применению и уже используется во многих автоматизированных системах ведущих оборонных предприятий и силовых ведомств. Наше сотрудничество с Федеральным кадровым центром ОПК серьезно расширит возможности сотрудников на местах в вопросах эксплуатации и администрирования ОС Astra Linux», - сказал директор по образованию группы Astra Linux Федор Кирдяшов.

«Для нас процесс авторизации Межотраслевого центра дополнительного профессионального образования у разработчика Astra Linux - прежде всего возможность дифференцированной передачи знаний ИТ-специалистам ОПК. Это иная степень овладевания компетенциями, чему способствует модульная организация учебного процесса, при которой учтен уровень подготовленности каждого слушателя. Это высококвалифицированные преподаватели, которые имеют непосредственное отношение к разработке программного обеспечения. Кроме того, подписанное соглашение и авторизация учебного центра положили начало взаимодействия с группой Astra Linux. Уверен, наше сотрудничество будет эффективным для обеих сторон», – отметил руководитель Федерального кадрового центра ОПК Владимир Пальмов.