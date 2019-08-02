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АСГ внедрила систему учета операций с подакцизной продукцией на основе облачной SAP S/4 HANA

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«Рамакс» (Ramax Group) внедрила информационную систему управления на базе SAP S/4 HANA Cloud в «Алкогольной Сибирской группе» (АСГ). Специалисты «Рамакс» и эксперты АСГ, совместно с командой SAP Digital Business Services, внедрявшей облачную SAP S/4 HANA, должны были решить важную задачу – автоматизировать учет операций с подакцизной продукцией. В рамках проекта был организован параллельный учет, основанный на бизнес-процессах регистрации подакцизных операций в алкогольной промышленности, правила отображения которых отрабатываются в системе.

Решение обеспечивает в «Алкогольной Сибирской группе» наибольшую детализацию показателей внутри любого заданного временного отрезка. Введенные операции автоматически разносятся по различным стандартам учета, что позволяет максимально конкретизировать информацию. В силу того, что учет подакцизных операций должен в первую очередь соответствовать текущим стандартам, именно метод параллельного учета является наиболее естественным, надежным и точным.

Архитектура решения обеспечила сквозную интеграцию системы учета акцизов с первичными документами. Учет начинается в производственных модулях со сквозными связями до финансовых документов. Тем самым достигнута высокая степень прозрачности отчетов для целей аудита. Решение также обеспечивает возможность гибко изменять и наращивать число показателей, характеризующих хозяйственные операции для налоговой отчетности.

Информационная система для учета операций по подакцизной продукции на базе SAP ERP, реализованная Ramax Group, позволила оперативно решать задачи сбора, классификации документов и организацию расчетов по операциям с подакцизной продукцией. Сюда входят учет сумм акциза при реализации алкогольных продуктов на внутреннем рынке, а также другие операции. Кроме того, система обеспечивает реализацию операций по расчетам с бюджетом по акцизам на алкогольные продукты и при формировании пакета по учету акцизов для налоговых органов.

«Проект является знаковым, так как это одно из первых внедрений SAP S/4 HANA Cloud в России», – сказал Никита Журавский, руководитель отдела финансовых решений группы "Рамакс". – Разработанное решение полностью оправдало ожидания заказчика. Осуществляемые благодаря нему оптимизация и эффективный сбор данных подакцизных операций, а также формирование пакетов налоговой отчетности по ним позволяют теперь "Алкогольной Сибирской группе" получать прямую экономическую выгоду от уменьшения количества требуемых для этого ресурсов, а также получать дополнительную расширенную аналитику для целей внутренней отчетности».

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