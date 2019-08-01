Лайфхаки
Особенности цифровизации: почему бизнесу больше не важна стоимость технологий
ИТ-бизнес
Побочные эффекты трансформации: какие ошибки допускает ИИ
Цифровые процессы
Как оригинальные картриджи помогают экономить

Спецпроекты

«Яндекс.Карты» начали показывать схемы зданий

Интернет Веб-сервисы

«Яндекс» объявил о том, что сервис «Яндекс.Карты» начал показывать поэтажные схемы зданий. Теперь пользователи могут сверяться с «Картами» не только на улице, но и внутри помещений.

Первыми на «Картах» появились схемы крупных московских торговых центров — от «Охотного ряда» на Манежной площади до «Вегаса» на МКАДе. На схемах отмечено всё, что есть на каждом этаже ТЦ: магазины, кафе, кинотеатры, салоны красоты и так далее. Можно узнать, где находятся туалеты, банкоматы, парковка, гардероб и даже точки, где можно подзарядить мобильные устройства. Значки лифтов, лестниц и эскалаторов подскажут, как попасть с одного этажа на другой.

Схемы не дадут заблудиться даже в комплексах со сложной планировкой. Чтобы увидеть, что находится внутри торгового центра, достаточно приблизить карту и выбрать нужный этаж.

Сейчас на «Яндекс.Картах» доступны схемы 29 торговых центров в Москве и ближайшем Подмосковье. Этот список будет постоянно пополняться. Схемы можно посмотреть в приложении Карт для iOS и Android, а также с компьютера — в браузерах на базе Chromium с поддержкой векторных карт.

Другие материалы рубрики

Минкомсвязи заказывает рекламу электронных госуслуг на полмиллиарда

Правительство просит граждан и бизнес оценить прототипы суперсервисов

В России поставщика «железа» для майнинга обвинили в неуплате миллионных пошлин. Силовики обыскивают дата-центры

Голландский кадровик случайно поломал Linkedin и открыл вакансии главы сервиса и CEO Google

«Скучная» «ламповая» соцсеть «Яндекса» заработала на настольных ПК

Сбербанк и «Яндекс» дерутся «как кошка с собакой» за «Яндекс.Маркет»

Техника

Обзор HP Pavilion 15-cs1006ur: строгий ноутбук с мощным железом

Обзор всех умных колонок с «Алисой» внутри

Зачем нам 8К TV? Преимущества и недостатки новых телевизоров

Самые легкие ноутбуки для работы: выбор ZOOM
Показать еще
Технология месяца

Можно ли защититься от 90% кибератак одним решением

Стратегия месяца

Качеством медпомощи по системе ОМС занялся искусственный интеллект

Елена Сучкова

заместитель Председателя ФОМС

Как музеи объединяют классическую живопись и современные медиатехнологии ТАЛМЕР: Как научить бизнес работать не только с очевидными данными Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии