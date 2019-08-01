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X-Com модернизировал ИТ-инфраструктуру БГТУ «Военмех»

Интеграция Инфраструктура Техника

«Х-Com Санкт-Петербург» завершил проект масштабирования и модернизации ИТ-инфраструктуры Балтийского государственного технического университета «Военмех» им. Д.Ф. Устинова. В рамках проекта в информационную систему учреждения включены дополнительные серверы, интегрированы клиентские системы, а также расширен парк печатного оборудования учебного заведения.

Проектная команда X-Com провела аудит информационной системы заказчика, включая серверное оборудование, клиентские системы и сетевую инфраструктуру. Это позволило выявить узкие места программно-аппаратного комплекса учреждения. Также был проведен анализ рабочих процессов университета и структуры его бумажного документооборота. На основании полученных данных были сформированы детальные рекомендации к составу оборудования, составлены его детальные спецификации и разработан технический проект.

В проекте X-Com использовала серверы и рабочие станции собственного производства, что позволило создать решение, наиболее полно соответствующее потребностям университета и наилучшим соотношением цена/производительность. Для работы с документацией в инфраструктуру университета включены принтеры HP Designjet T520 и МФУ Kyocera M4125idn. Непрерывная работа оборудования обеспечивается источниками бесперебойного питания.

Подрядчик проекта был выбран в ходе открытого конкурса, участники которого должны были иметь подтвержденный опыт сотрудничества с государственными учреждениями образовательного сектора. Победителем конкурса признана компания X-Com, предложившая наиболее финансово-обоснованные условия реализации проекта и дальнейшего сервисного обслуживания созданного решения.

По заявлению X-Com, проект выполнен в строгом соответствии с условиями контракта по объему и срокам. Действующая в компании система менеджмента качества, соответствующая международному стандарту ISO 9001-2011 (ISO 9001-2008), в сочетании с многоуровневой системой тестирования на всех этапах производства, гарантируют высочайшее качество продукции, отмечают в компании. На все оборудование действует трехлетняя гарантия.



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