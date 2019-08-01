Vivo представила смартфон V17 Neo в России. Цена

Vivo представила новейший смартфон Vivo V17 Neo. Устройство, оборудованное тройной ИИ-камерой и сканером отпечатков пальцев на дисплее. Модель V17 Neo – первый смартфон компании, разработанный с учетом предпочтений российских пользователей.

Смартфон Vivo V17 Neo представляет свежий «бриллиантовый» паттерн с плавным переходом от голубого оттенка к фиолетовому. Окруженный глубоким черным цветом, этот сверкающий градиент напоминает усеянное звездами ночное небо.

Смартфон V17 Neo разблокируется всего одним прикосновением к экрану, а благодаря множеству анимационных эффектов сам процесс становится еще проще и увлекательнее.

Благодаря Super AMOLED-дисплею смартфон V17 Neo не расходует много энергии при использовании функции Always On Display. У вас есть возможность проверить время или просмотреть оповещения в любой момент. Кроме того, функцию можно кастомизировать, изменив ее оформление в соответствии с пожеланиями пользователя.

Смартфон Vivo V17 Neo

V17 Neo оснащен дисплеем Halo FullView, который занимает 90% фронтальной поверхности. Благодаря безупречной симметрии устройство производит невероятное впечатление, а Super AMOLED-экран с диагональю 6,38 дюйма и соотношением сторон 19,5:9 позволяет наслаждаться потрясающей картинкой без ограничений.

V17 Neo оснащен 32-мегапиксельной фронтальной камерой. Разрешение Ultra HD помогает делать четкие селфи с высокой детализацией. Также смартфон обладает множеством функций для съемки, таких как AI Face Beauty, подсветка для селфи, стикеры дополненной реальности и фотофильтры, превращающие процесс создания селфи в увлекательное занятие.

Благодаря матрице Sony IMX499 смартфон V17 Neo делает качественные снимки с высокой детализацией. Построение композиции портрета с помощью искусственного интеллекта помогает улучшить кадр до идеальных пропорций и запечатлеть прекрасные мгновения вашей жизни.

Сверхширокоугольная ИИ-камера расширяет угол обзора до 120 градусов. С ее помощью в кадре поместится еще больше друзей и впечатляющих пейзажей. На групповых фото камера автоматически переключается в сверхширокоугольный режим для создания изображений с большим охватом.

V17 Neo построен на базе восьмиядерного процессора, который выполнен по нормам 12-нанометрового техпроцесса, и работает на частоте 2 ГГц. Также V17 Neo обладает 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти для скорости и удобства работы при одновременном запуске нескольких приложений и игр.

V17 Neo оснащен аккумулятором 4500 мА·ч и поддерживает эксклюзивную технологию двойной быстрой зарядки Vivo.

V17 Neo оснащен модулем NFC. Благодаря платежным приложениям, например, Google Pay, смартфон заменит банковскую, кредитную, транспортную или другую пластиковую карту, что очень поможет пользователям в повседневной жизни. Также технология поможет быстро обмениваться контактами и подключаться к другим устройствам с NFC.

Режим Ultra Game Mode создан для того, чтобы пользователи получили максимум удовольствия от игры. Новая функция Game Countdown добавляет всплывающее окно с обратным отсчетом, которое напомнит вам о времени до начала игры. Снижая вероятность пропуска кадров на 300%, акселератор Multi-Turbo делает игровой процесс плавным.

Одно нажатие на Smart-кнопку вызывает «Google ассистента», а два — функцию распознавания изображений Jovi. V17 Neo оснащен оптимизированными голосовыми командами.

Функция распознавания изображений Jovi открывает доступ к сотне популярных торговых интернет-платформ для поиска нужного продукта из полумиллиарда представленных в базе данных.

Смартфон поступит в продажу 17 августа 2019 г. по цене 19990 руб. С 1 августа модель будет доступна для предзаказа в официальном интернет-магазине Vivo и у партнеров компании – «М.Видео», МТС, «Эльдорадо» и др.