В «Битрикс24» появился новый профиль сотрудника

«Битрикс24» представила новую версию своего сервиса, в которой разработчики полностью изменили интерфейс и добавили новые возможности в персональную страницу пользователя. Теперь профиль каждого сотрудника напоминает страницу о человека в социальных сетях.

Новый профиль выведен на отдельный слайдер, в нём есть вся информация о человеке. Из верхнего меню руководитель сможет быстро перейти к списку задач сотрудника, посмотреть его расписание, эффективность и узнать, в каких рабочих группах он состоит.

Теперь в профиле доступна не только рабочая информация, но и личные данные, которые сотрудник захотел опубликовать. Появился раздел «Обо мне», куда можно внести краткую информацию о себе, сопроводив текст фотографиями.

В разделе «Мои интересы» каждый сотрудник может указать свои интересы с помощью тэгов и найти сотрудников с похожими интересами.

Кроме того, в профиле появился раздел «Благодарности» с бейджами, которые напоминают достижениях, за которые коллеги поблагодарили сотрудника.

Администратор портала может кастомизировать профиль — изменить набор полей в слайдере для всех пользователей.

Сергей Кулешов, эксперт сервиса «Битрикс24», отметил: «Мы проводим на работе не меньше 30% жизни, но не всегда знаем дни рождения и интересы коллег. Новый профиль сотрудника — не просто его электронное “лицо”. Этот инструмент позволяет лучше узнать любого человека, который работает за соседним столом».