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ТюмГУ использует решение Smart Engines для обработки данных абитуриентов

Интеграция Бизнес-приложения

Тюменский государственный университет (ТюмГУ) выбрал технологии распознавания удостоверяющих документов от компании Smart Engines. Для ввода и обработки данных абитуриентов в отделениях приемной комиссии установлены видеосканеры документов Smart PassportBox.

ТюмГУ выпускает первоклассных специалистов по 170 направлениям подготовки и включает в себя 13 базовых институтов и школ. За последние 5 лет открыто более 30 новых программ бакалавриата и магистратуры по приоритетным научным направлениям – «Химия нефти и газа», «Биотехнологии и биоинформатика», «Нанотехнологии и наноматериалы», «Инновационные технологии в нефтегазовой отрасти» и другие.

Ежегодно приемная комиссия ТюмГУ принимает более 20 тысяч заявлений от абитуриентов, желающих поступить на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры. Университет входит в число участников Проект 5-100 — программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.

Университет поддерживает новейшие технологии. С помощью нового решения работники приемной комиссии для ввода данных абитуриентов теперь достаточно положить документ на считывающую поверхность видеосканера. После этого происходит распознавание и извлеченные данные автоматически вносятся в соответствующие поля информационной системы университета.

Smart PassportBox предназначен для быстрого сканирования и распознавания удостоверяющих документов. Видеосканер подключается к компьютеру через USB, а программная часть, отвечающая за распознавание данных, интегрируется с фронт-офисными системами посредством простого API.

Заместитель начальника управления корпоративных информационных систем и документационного обеспечения ТюмГУ Дмитрий Промоторов отметил: «В отличие от традиционного сканирования, и тем более от ручного ввода данных из документов, использование видеосканеров компании Smart Engines позволяет нашим работникам точно и однозначно извлекать данные из удостоверяющих документов. При этом весь процесс такого видеосканирования занимает буквально несколько секунду».

Всего в рамках проекта ТюмГУ осуществил закупку 20 видеосканеров документов Smart PassportBox.

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