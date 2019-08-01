«Техносерв» оптимизирует бизнес-процессы с помощью «МСофт»

«Техносерв», российский системный интегратор, объявил о заключении партнерского соглашения с «МСофт» – российским разработчиком и поставщиком программного обеспечения.

В рамках партнерства «Техносерв» будет использовать в проектах программные продукты «МСофт», среди которых основным является MFlash. Данное решение помогает бизнесу в организации синхронизации и коллективного доступа к файлам на различных платформах (Windows, macOS, iOS и Android) и гарантирует круглосуточный безопасный доступ к данным с любого устройства без VPN. MFlash помогает компаниям решать следующие задачи: синхронизацию и совместную работу между распределенными офисами; массовую рассылку файлов внешним и внутренним контрагентам без использования Exchange Server; получение файлов большого объема от внешних контрагентов; организацию информационного обеспечения проектов с участием внешних сотрудников; безопасный файловый обмен; удаленную работу с мобильных устройств.

«Признание качества наших продуктов одним из крупнейших системных интеграторов важно для нас, – отметил Владимир Емышев, директор по развитию бизнеса компании "МСофт". – В отличие от большинства публичных облачных сервисов, наше решение по синхронизации и обмену файлами MFlash разворачивается в сети клиента и ориентировано на потребности бизнеса. Поэтому при разработке продукта мы заложили в него целый ряд административных возможностей для повышения уровня безопасности и контроля над информацией и защиты данных конечных пользователей. Среди них: шифрование при передаче и хранении, широкие возможности по разграничению доступа и возможность интеграции с корпоративными системами защиты информации».

«Одним из важных актуальных трендов российского ИТ-рынка является импортозамещение, и продукты "МСофт" как нельзя лучше соответствует ему, – сказал Иван Батов, заместитель директора центра компетенций по вычислительным комплексам компании "Техносерв". – "Техносерв" планомерно расширяет спектр отечественных производителей в своем портфеле, поскольку на использование их продукции все чаще ориентируются наши заказчики – крупные компании, представляющие промышленность, госсектор, энергетику и другие отрасли. Отмечу, что продукты отечественных разработчиков программных решений по своему качеству и функционалу зачастую не уступают зарубежным, но при этом имеют дополнительное достоинство – возможность доработки под специфические потребности того или иного заказчика».