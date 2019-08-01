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«Ростелеком» запустил «Игровой маркет»

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«Ростелеком» запустил «Игровой маркет» — market.rt.ru. Уже сегодня на площадке доступно более 2,2 тыс. игр от 48 российских и зарубежных издателей.

Проект реализуется в партнерстве с компанией «Бука». На старте покупателям предлагаются скидки до 90% и специальные предложения для абонентов тарифного плана «Игровой».

«Запуск "Игрового маркета" расширяет нашу экосистему сервисов для геймеров, в центре которой — тарифный план "Игровой". Система основана на партнерстве "Ростелекома" с ведущими разработчиками и поставщиками игровой индустрии. Мы стремимся развивать наши предложения так, чтобы геймеры могли добиваться высоких результатов с максимальным удобством — объединяем лучшие игровые сервисы у одного оператора и стремимся сделать процесс покупки и активации услуг, опций и игр максимально простым и быстрым», — отметил директор игрового направления компании «Ростелеком» Алексей Степуро.

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