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Linxdatacenter поднялся на пять пунктов в рейтинге российских облачных провайдеров по версии CNews

Бизнес Финансовые результаты Интеграция Инфраструктура Облачные технологии

Компания Linxdatacenter поднялась в рейтинге российских IaaS-провайдеров на пять позиций с 18 на 13 место, продемонстрировав рост выручки от облачных проектов на 35%. Рейтинг был подготовлен CNews Analytics на базе анализа данных ИТ-рынка. Положительная динамика компании совпадает с общим трендом на рынке виртуализации, выросшем в 2018 г. в полтора раза. Хорошему финансовому результату и высокому темпу развития бизнеса во многом способствовал грамотный выбор технологической базы – облачные платформы Linxcloud построены на высоконадежных решениях Vmware и Cisco.

Сегодня Linxdatacenter продолжает развивать виртуальные сервисы. В числе последних запущенных продуктов – услуга резервного копирования на базе ПО Veeam и защищенное облако 152-ФЗ. В скором времени планируется запуск новой облачной платформы, отвечающей всем требованиям стандартов SAP и PCI DSS.

«Развитие облачных решений – одно из приоритетных направлений нашего бизнеса в настоящее время. Все больше клиентов рассматривают виртуальную инфраструктуру как альтернативу традиционному размещению оборудования в дата-центре или как способ повысить отказоустойчивость своих ИТ-систем за счет резервирования ресурсов. Мы уверены, что расширение линейки виртуальных продуктов и постоянная работа над повышением их качества и надежности позволят нам стать одним из ведущих облачных провайдеров на российском рынке», – сказала Ольга Соколова, генеральный директор Linxdatacenter в России.

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