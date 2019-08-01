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Eset рассказала об Android шифраторе в порногруппах

Безопасность Пользователю

Eset обнаружила новую программу-вымогатель Android/Filecoder.C, нацеленную на пользователей Android-устройств. Злоумышленники распространяли вредоносные ссылки и QR-коды в подразделах о порнографии на Reddit, а также на форуме для Android-разработчиков XDA Developers.

Для сокрытия подозрительного адреса использовался портал bit.ly — сервис для создания коротких ссылок. После загрузки вредоносное приложение рассылает текстовые сообщения по всему списку контактов жертвы, подталкивая получателей кликнуть по ссылке и загрузить вредоносную программу.

Сообщения составлены на 42 языках, однако внимательный пользователь заподозрит неладное — переводы не отличаются качеством, и зачастую SMS представляют собой бессмысленный набор слов.

После установки вредоносного приложения файлы на устройстве жертвы шифруются, а пользователь получает уведомление о необходимости заплатить выкуп — в противном случае все файлы якобы будут стерты спустя 72 часа.

Впрочем, эксперты Eset не обнаружили в коде вымогателя команд на удаление файлов через какое-либо ограниченное время.

Стоит отметить, что шифрование файлов выполнено сравнительно непрофессионально. Во-первых, программа не шифрует большие архивные файлы (более 50 Мб) и маленькие изображения (до 150 Кб). Во-вторых, список распознаваемых программой расширений для шифрования выглядит необычно — в нем фигурируют типы файлов, никак не связанные с ОС Android.

«Похоже, перечень расширений для шифрования скопирован со списка, который использовался в известной кампании WannaCry», — отметил эксперт Eset Лукас Стефанко.

Примечательно, что каждой жертве шифратора назначается уникальная сумма выкупа в пределах 0,01-0,02 биткойна (от 6 до 12 тысяч руб.)

«Уникальная сумма выкупа является новшеством — мы никогда не встречали подобной модели вымогательства у Android-пользователей, — сказал Лукас Стефанко. — В целом, обнаруженная кампания выглядит непрофессионально. Однако, если дистрибутив будет улучшен, эта программа-вымогатель может стать серьезной угрозой».

На момент публикации профили пользователей, распространявших Android/Filecoder.C на форуме XDA Developers, были удалены. Однако вредоносные ссылки на Reddit все еще доступны.

Отметим, что пользователи антивирусного решения Eset NOD32 Mobile Security находятся под защитой — антивирус успешно детектирует угрозу и блокирует вредоносные ссылки.



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