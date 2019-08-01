Лайфхаки
Особенности цифровизации: почему бизнесу больше не важна стоимость технологий
ИТ-бизнес
Побочные эффекты трансформации: какие ошибки допускает ИИ
Цифровые процессы
Как оригинальные картриджи помогают экономить

Спецпроекты

«Барс груп» расширила функциональность Alpha BI 4.3

Интеграция Бизнес-приложения

«Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, реализовала расширение функционала по отчетам в программной платформе бизнес-аналитики собственной разработки Alpha BI.

Расширенный функционал в дополнение к уже существующему позволит формировать печатные материалы оффлайн в виде отчетов, табличной и графической информации. Кроме того, реализована возможность вставлять в материалы изображения и «кусочки» дашбордов, а также создавать excel-таблицы с текстом и графиками. При этом параметры можно задать под конкретного пользователя.

Alpha BI – это технологическая платформа полностью российской разработки, предназначенная для решения задач в области сбора, обработки, анализа и визуализации данных, обеспечивающая оперативный доступ к самым актуальным показателям, необходимым для анализа текущей ситуации и принятия соответствующих управленческих решений. Среди крупнейших заказчиков: Минздрав России, Рослесхоз, «Вертолеты России», «Алабуга», «Татэнерго» и др. В июне этого года была представлена новая версия платформы Alpha BI 4.3, в которой основной акцент сделан на оптимизацию работы приложения при больших нагрузках.

Другие материалы рубрики

Российскому искусственному интеллекту нужны 180 миллиардов

Блокчейн принесет российской экономике 1,6 триллиона. Откуда они возьмутся?

Легенда мирового рынка печати купила российский электронный документооборот

Сбербанк научился с помощью ИИ предсказывать выручку любой компании в России

ИТ-моделирование выпуска стали даст «Евразу» экономический эффект в 600 миллионов. Видео

Стартап выходца из России удешевит расшифровку ДНК в 10 раз

Техника

Обзор HP Pavilion 15-cs1006ur: строгий ноутбук с мощным железом

Обзор всех умных колонок с «Алисой» внутри

Зачем нам 8К TV? Преимущества и недостатки новых телевизоров

Самые легкие ноутбуки для работы: выбор ZOOM
Показать еще
Технология месяца

Можно ли защититься от 90% кибератак одним решением

Стратегия месяца

Качеством медпомощи по системе ОМС занялся искусственный интеллект

Елена Сучкова

заместитель Председателя ФОМС

Как музеи объединяют классическую живопись и современные медиатехнологии ТАЛМЕР: Как научить бизнес работать не только с очевидными данными Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии