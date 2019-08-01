АВВ поставит «Совкомфлоту» систему дистанционной диагностики

АВВ и «Совкомфлот» подписали контракт на поставку системы дистанционной диагностики (RDS) из портфолио цифровых решений ABB Ability для одиннадцати специализированных судов «Совкомфлота» высокого ледового класса, работающих в Арктике и на Дальнем Востоке.

Суда «Совкомфлота» будут подключены к глобальной сети Центров совместного управления ABB Ability (Collaborative Operation Centers). Более 1 тыс. судов по всему миру используют опцию дистанционного мониторинга оборудования, что особенно актуально при работе в отдаленных областях. Круглосуточно инженеры АВВ контролируют и диагностируют работу бортовых систем, дают рекомендации по предупредительному сервисному обслуживанию. Недавно открытый Морской cервисный центр ABB в Мурманске будет предоставлять такую поддержку на русском языке, что особенно важно для российских заказчиков, в том числе и для «Совкомфлота».

«Совкомфлот» владеет и оперирует самым большим количеством судов ледового класса с системой электродвижения Azipod компании АВВ. Система RDS будет установлена на восьми челночных танкерах, которые задействованы в обслуживании крупных нефтегазовых проектов «Варандей», «Приразломное» и «Новый Порт», а также на трех ледокольных судах снабжения морских платформ, работающих в Охотском море на проекте «Сахалин-1».

«Компания "Совкомфлот" стремится постоянно повышать безопасность и надежность работы своих судов. С этой целью мы внедряем у себя систему удаленной диагностики ABB, которая позволит прогнозировать необходимость сервисного обслуживания критически важного оборудования на борту и включает круглосуточную техническую поддержку. Успешный опыт "Совкомфлота" по обслуживанию крупных нефтегазовых проектов в сложнейших климатических условиях в значительной степени опирается именно на передовые решения ABB. Сегодня наши партнеры выводят свои цифровые технологии на новый уровень, и мы видим хорошую возможность максимально использовать их для дальнейшего повышения своей операционной эффективности», – сказал заместитель генерального директора и главный инженер «Совкомфлота» Игорь Тонковидов.

«Обладая почти 30-летним опытом поставок систем электродвижения Azipod на суда, работающие в полярных условиях, ABB Marine & Ports рада поддержать "Совкомфлот" в стремлении использовать современные цифровые технологии и круглосуточную поддержку, обеспечивающие высокую безопасность и надежность навигации на протяжении всего цикла эксплуатации судна», – сказал руководитель направления ABB Marine & Ports Юха Коскела (Juha Koskela).

В системе дистанционной диагностики RDS из портфолио ABB Ability используется программное обеспечение для бортового мониторинга с сенсорным управлением, которое полностью интегрируется с береговыми программами анализа данных. Специалисты АВВ уверены, что наличие системы RDS способствует снижению затрат на техническое обслуживание, так как опытные инженеры смогут дистанционно помочь устранить неисправность или обработать запрос в режиме 24/7. По опыту, это исключает около 30% дорогостоящих визитов на борт судна.

Портфолио ABB Ability включает с себя более 180 цифровых решений на базе промышленного интернета, позволяющих создавать подключенные устройства, системы и сервисы, которые значительно повышают производительность, снижают затраты на обслуживание и потребление энергии в современном цифровом мире.