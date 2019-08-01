«Аскон» представила «Компас-3D v18 Home»

«Аскон» выпустила новую версию системы трехмерного моделирования для домашнего использования Компас-3D v18 Home. Ключевые обновления в Home-версии Компас коснулись функциональности, а также удобства работы с САПР.

Пользователи Компас-3D v18 Home получат то же ускорение работы, что и пользователи профессиональной версии. Модель любой сложности легко будет вращаться даже на не самых мощных компьютерах, а при вращении не будет трансформироваться в один большой куб.

Реалистичная прозрачность стала визуально правильнее: прозрачные детали не сливаются друг с другом, точнее отображается частичная прозрачность тел.

Модель станет намного более гладкой благодаря новым настройкам точности отрисовки и отображения.

Прямоугольники и многоугольники теперь параметризованы относительно центра. Так что пользователю не требуется ничего параметризовать самостоятельно.

В эскизе появилась возможность проецировать образующие тел вращения в один клик. Теперь нет необходимости делать для этого дополнительные построения.

Настройка размера значков и текстов теперь доступна непосредственно из окна «Компас». Пользователи с плохим зрением смогут настроить для себя удобный размер иконок. Также сохраняется возможность регулирования величины значков за счет изменения размера системного шрифта в операционной системе. Обе настройки могут работать вместе.

Появилась возможность расположить команды набора в одну, две или три строки. Кроме того, можно практически полностью отключить интерфейс, чтобы как следует рассмотреть модель.

Работа со сборками любой сложности стала возможной благодаря функции «Макет». Она упрощает избыточно сложные компоненты, заменяет геометрию тяжелого компонента другой более простой моделью, с сохранением свойств оригинала, и обеспечивает эффект «непрерывного вращения» объемной сборки. Свойства макетов компонента совпадают со свойствами исходных компонентов. Благодаря этому отчет или спецификация по сборке, состоящей из макетов, будут актуальными. Файл макета необходимо создать заранее.

В «Компас-3D v18 Home» усовершенствован поиск команд. Теперь набранная часть названия команды подчеркивается синим, а под командами отображается их расположение в меню. Это поможет новичкам быстрее находить нужные команды и запоминать их расположение.

Добавлена новая азбука «Приемы работы в Компас-График». Азбука поможет как начинающим, так и опытным пользователям познакомиться с новыми особенностями работы с чертежами, облегчающими работу.

Система «Компас-3D Home» предназначена исключительно для личного некоммерческого использования и может быть установлена только на домашних компьютерах физических лиц — установка на компьютеры юридического лица недопустима.