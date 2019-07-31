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В «Связном» и «Евросети» доступна рассрочка по карте «Халва»

Ритейл Розница

«Связной» (объединяет бренды «Связной» и «Евросеть») и карта рассрочки «Халва» от Совкомбанка объявили о сотрудничестве: теперь покупки товаров в беспроцентную рассрочку будут доступны для обладателей «Халвы» в почти 5 тыс. магазинах сети.

Покупки в «Связном» и «Евросети» по картам «Халва» станут доступны уже с 31 июля 2019 года. Покупателям будут доступны 2 типа рассрочки: при покупке на сумму до 5000 рублей срок рассрочки составит 1 месяц, при совершении покупки от 5000 рублей беспроцентная рассрочка составит 3 месяца.

При совершении покупок за собственные средства клиентам «Халвы» будут начисляться баллы кэшбэка, используя которые в конце каждого месяца можно будет компенсировать стоимость покупок, совершенных, в том числе и в магазинах «Связной» и «Евросеть».

«Кредитные программы пользуются популярностью у покупателей электроники, а возможность покупки товаров с картой «Халва» в нашей сети станет дополнительным инструментом для клиентов. Мы всегда стремимся делать акцент на создании лучшего сервисного предложения на рынке, поэтому уверены, что наше партнёрство позволит как привлечь новых клиентов, так и сделать процесс покупки более удобным», — отметил Антон Павлов, директор телекоммуникационных и финансовых услуг компании «Связной».

«На сегодняшний день карта «Халва» уже имеет наибольшее федеральное распространение среди всех карт рассрочек, а партнерами банка в этом проекте стало уже больше 160 000 магазинов по всей России», — сказал Сергей Хотимский, первый заместитель председателя правления Совкомбанка. – И мы рады, что к числу партнеров проекта присоединилась крупнейшая розничная сеть по торговле электроникой «Связной».



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