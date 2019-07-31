Цифровой суверенитет с Liberica JDK и CUBA Platform

Цифровой суверенитет – это право государства самостоятельно определять что происходит в его цифровой сфере. И самому принимать решения по всем необходимым вопросам регулирования и защиты этой сферы от любого внешнего влияния…

Ключевым фактором, способным обеспечить долгосрочный экономический рост, высокую конкурентоспособность отечественной продукции на мировых рынках при одновременном сохранении национального экономического суверенитета выступает политика импортозамещения1.

Импортозамещение – одна из важнейших задач поставленных президентом Российской Федерации В.В. Путиным перед стратегическими предприятиями страны. В сфере программного обеспечения данный вопрос является крайне дискуссионным. Все ли, что сделано российскими компаниями подходит под определение импортозамещения? Безусловно нет, как минимум потому, что одной из целей проводимой политики является достижение цифрового суверенитета. Другими словами решение должно быть полностью отвязано не только от проприетарных технологий, но и тех, по которым не существует достаточных компетенций на территории РФ для самостоятельного их развития. Для упрощения выбора тех или иных инструментов Минкомсвязи опубликовало реестр отечественного ПО. Однако, при детальном рассмотрении далеко не каждое размещенное в нем решение отвечает требованиям цифрового суверенитета.

CUBA Platform2 – платформа нацеленная на эффективную разработку корпоративных приложений на Java и других языках, совместимых с JVM. Платформа разрабатывается российской компанией Haulmont и распространяется по открытой лицензии Apache 2.0, что означает фактическое отсутствие лицензионных ограничений на ее использование, а также на программные продукты, основанные на этой платформе. Более того, весь процесс разработки ведется открыто, а исходные коды доступны мировому сообществу на популярном открытом ресурсе GitHub. Все используемые в платформе компоненты также отвечают необходимым требованиям. Технология используется десятками тысяч разработчиков по всему миру и поддерживается крупными компаниями российского и экспортного рынка: РосОборонЭкспорт, Российские космические системы, Robert Bosch, IKEA и другими. Кажется, что все ингредиенты присутствуют, однако, до последнего времени, для соответствия всем требованиям цифрового суверенитета не хватало чуть ли не самого важного!

Несмотря на то, что экосистема Java является открытой, с ней все не так просто. Действительно, существует открытый проект OpenJDK (https://openjdk.java.net), и сделать сборку этого репозитория может любая компания, обладающая необходимыми компетенциями. В результате получится действующее окружение для запуска программ на JVM. Но надо помнить, что OpenJDK имеет порядка 20000 известных дефектов, и для того чтобы иметь уверенность, что сборка соответствует всем спецификациям Java SE, необходимо пройти верификацию с помощью Technology Compatibility Kit, а это уже крайне нетривиальная задача. Oracle значительно ужесточил лицензионную политику своей коммерческой сборки (Oracle JDK), для которой предоставляется техническая поддержка. Бесплатные сборки (в том числе от Oracle) имеют очень короткий жизненный цикл, поставляются без технической поддержки, и предназначены скорее для энтузиастов чем для промышленной эксплуатации.

Российская компания BellSoft, которая предоставляет эту сборку, является одним из самых заметных участников развития платформы Java

С недавнего времени единый реестр российского ПО наконец-то пополнился Liberica JDK3 – это поддерживаемая среда разработки и запуска Java программ, которая полностью отвечает принципам импортозамещения. Российская компания BellSoft, которая предоставляет эту сборку, является одним из самых заметных участников развития Java платформы и единственная из российских компаний входит в пятерку сторонних контрибьюторов OpenJDK, наряду с гигантами мирового рынка ПО, таких как SAP, Google, IBM. Таким образом обеспечивается необходимый уровень качества, компетенций и технической поддержки, отвечающий требованиям цифрового суверенитета.

Компании Haulmont и BellSoft провели кросс-тестирование своих продуктов и технически подтвердили, что платформа CUBA полностью совместима с Liberica JDK. Это означает, что все продукты, созданные на платформе CUBA гарантированно работают на единственной импортозамещающей среде исполнения Java – Liberica JDK. В их числе СЭД ТЕЗИС4 – одна из наиболее популярных систем управления документами и бизнес процессами, уже активно используемая в государственном секторе, например в МИД РФ и в правительстве Калининградской области.