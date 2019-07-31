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«Промт» и «Ред софт» подтвердили совместимость Translation Server DE и РЕД ОС

Интеграция Бизнес-приложения

«Промт» и «Ред софт» провели тестирование на совместимость своих продуктов. Результаты испытаний подтвердили корректность работы программного обеспечения PROMT Translation Server Developer Edition производства «Промт» на операционной системе РЕД ОС производства «Ред софт» и были отражены в двустороннем сертификате.

PROMT Translation Server Developer Edition – продукт для встраивания функций перевода с использованием соответствующего API в программные продукты, сайты и технологические процессы. Осуществляет перевод текстов, документов форматов DOC(X), XLS(X), PPT(X), графических файлов PDF, JPEG, PNG, TIFF, а также файлов HTML и XML-форматов в конфиденциальном режиме. Зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№ 3443).

РЕД ОС – российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до 1 класса включительно. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

«"Ред софт" нацелена на создание эффективных и удобных решений для широкого круга пользователей. Охват такого большого количества разнопрофильных отечественных продуктов позволяет говорить о РЕД ОС как об универсальной импорто-независимой среде. Благодаря партнерству с "Промт" мы расширили функционал нашей операционной системы, открывая новые возможности», - отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

В компании PROMT, в свою очередь, подчеркнули важность сотрудничества с «Ред софт». «Наша компания, как российский производитель ПО, понимает всю важность импортозамещения, в том числе, в IT-сфере. Мы стремимся развивать партнерские отношения с отечественными коллегами, к которым относится "Ред софт". Результат нашего сотрудничества – новые возможности для пользователей операционной системы РЕД ОС: анализ Big Data, работа с неструктурированными данными на различных языках, выявление сущностей, важных фактов и всей необходимой информации», - сказал Николай Пирогов, директор по продажам PROMT.

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