«Гарда технологии» обновила аппаратно-программный комплекс «Периметр»

«Гарда технологии» (входит в «ИКС холдинг») объявила о выпуске обновленной версии аппарат-но-программного комплекса «Периметр», предназначенного для защиты от сетевых атак отказа в обслуживании (DDoS-атак) на сетях операторов связи, в центрах обработки данных, крупных и средних корпоративных сетях.

«Периметр» получил новый механизм обнаружения атак и методы их подавления, позволяющие эффективно реагировать на современные угрозы DDoS-атак, и обновленный интерфейс пользователя.

Аппаратно-программный комплекс «Периметр» устанавливается на сетях провайдеров теле-коммуникационных услуг, корпоративных сетях, сетях центров обработки данных с объемами сетевого трафика от единиц Гбит/с до десятков Тбит/с. Кластеры очистки, входящие в состав АПК «Периметр», позволяют эффективно защищать инфраструктуру компании от DDoS-атак объемом до 640 Гбит/с.

В обновленной версии АПК «Периметр» переработан принцип обнаружения атак. Гибкая настройка комплекса позволяет не только выявлять хорошо известные DDoS-атаки, но и адаптировать подсистему обнаружения к новым угрозам с учетом потребностей защищаемых клиентов, уменьшить вероятность ложных обнаружений, вызванных особенностями характера трафика защищаемых клиентов.

Комплекс показывает наиболее важную информацию об атаке, акцентируя внимание пользова-теля на характеристиках атаки, которые можно использовать для успешного её подавления. Об-новленный интерфейс пользователя позволяет в реальном времени отслеживать динамику раз-вития атаки и получать все данные о ней.

Для подавления атак в АПК «Периметр» используются кластеры очистки и возможности сетевого оборудования. Обновленная версия позволяет использовать эти инструменты совместно, в том числе и при полностью автоматическом подавлении атак. Это обеспечивает многоуровневую за-щиту клиента: при различных уровнях опасности атаки будут использоваться различные инструменты подавления. Например, атаки, не превышающие 10 Гбит/с, фильтруются кластером очистки комплекса. При увеличении объема атаки до 20 Гбит/с, фильтрация выполняется на сетевом оборудовании.

В новой версии значительно расширены возможности автоматического противодействия DDoS-атакам. Обновленные механизмы подавления позволяют гибко адаптироваться под развитие DDoS-атаки, включая и отключая необходимые методы очистки в нужный момент. Обеспечивается эффективная защита даже в случае, если атакующий пытается обойти систему противодействия, изменяя характер атаки. В то же время комплекс учитывает не только заложенные в него методики подавления атак, но и особенности каждого защищаемого ресурса, исключая влияние инструментов подавления атаки комплекса на легитимный трафик. Обновленная версия АПК «Периметр» позволяет оператору по необходимости вмешиваться в процесс автоматической фильтрации и вносить изменения. При этом комплекс будет продолжать работать в автоматическом режиме, отслеживая динамику DDoS-атаки и включая необходимые методы подавления, с учетом пользовательских корректировок.

Комплекс позволяет эффективно защищать интернет-сайты как от мощных DDoS-атак, перегружающих каналы связи, так и от атак, направленных на ресурсы интернет-сайта, в том числе и от медленных атак. В новой версии реализован механизм расшифровки HTTPS-трафика, позволяющий применять к нему дополнительные методы защиты: аутентификации пользователей и определение источников, атакующих сервис, используя статистические и поведенческие алгоритмы.

Обновленная версия АПК «Периметр» включает в себя расширенный перечень аналитических отчетов по трафику, в том числе отчеты о трафике виртуальных сетей (VPN), новую реализацию «горячего» резервирования, позволяющего непрерывно обнаруживать угрозы, а также механизм контроля изменения конфигурации комплекса.