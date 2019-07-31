AMD представила новые интеграции и обновления модуля Radeon Prorender

AMD анонсировала новые интеграции в приложения, обновления плагинов и функции рендеринга с открытым стандартом для Radeon Prorender − физического движка рендеринга AMD. Он позволяет дизайнерам САПР и 3D-разработчикам создавать фотореалистичные изображения. Кроме того, компания Maxon анонсировала следующее крупное обновление для Cinema 4D, 21 выпуск, которое станет доступно этой осенью. Оно включает в себя множество новых функций модуля Radeon Prorender, таких как поддержка объемного рендеринга и обновленные опции для создания эффекта размытия в движении (motion blur).

Radeon Prorender теперь встроен в следующие приложения: ACCA Edificius. Это программное обеспечение для информационного моделирования зданий, которое поддерживает ускоренное шумоподавление с применением ИИ и содержит обширную библиотеку материалов PBR. Оно позволяет воплощать архитектурные идеи в жизнь, благодаря созданию фотореалистичных рендерных изображений; InstaLOD Studio XL. Это приложение помогает быстро и просто создать фотореалистичную визуализацию в Studio XL для упрощения рабочих процессов. Библиотека AMD Radeon ImageFilter Library с фильтрами ускоренного шумоподавления с применением ИИ помогает создавать тональное отображение и размытие в движении. Ее выход планируется в III квартале 2019 г.; Z-Emotion Z-Weave − движок нового поколения для создания виртуальной одежды. Он преобразует 2D-модели одежды в 3D-образцы для просмотра как на традиционных дисплеях, так и в виртуальной реальности. Интеграция Radeon Prorender позволяет создавать фотореалистичные визуализации с физически точным моделированием одежды, в том числе отображением нескольких слоев ткани. Ее выход планируется во втором полугодии 2019 г.

Для разработчиков модуль Radeon Prorender теперь предоставляет новую технологию AMD Full Spectrum Rendering. Эта технология поддерживает все этапы рендеринга, в том числе растрированный рендеринг, гибридный рендеринг, фотореалистичный рендеринг со смещением и трассировку реальных объектов для финального рендеринга. Рендеринг полного спектра теперь доступен разработчикам для предварительного просмотра в Radeon Prorender SDK. Он входит в состав Radeon Prorender Developer Suite и скоро выйдет в бета-версии для плагина Radeon Prorender для Blender.

Кроме того, в библиотеку Radeon Image Filter Library были добавлены фильтры на основе Microsoft DirectML с функциями ускоренного шумоподавления с применением ИИ и масштабирования. Ускоренное шумоподавление с применением ИИ DirectML помогает разработчикам повысить скорость интерактивных рендеров окон просмотра в 18 раз.

Наконец, обновления плагина Radeon Prorender включают в себя производственную версию нового плагина Radeon Prorender для Blender 2.80. Она поддерживает рендеринг волос, ускоренное шумоподавление с применением ИИ и адаптивную выборку. Помимо этого, был обновлен плагин для Autodesk Maya с поддержкой тайлового метода рендеринга и портальных источников света, а также улучшена интерактивность окон просмотра.