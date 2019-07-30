Владимир Путин наградил орденом Почета генконструктора концерна «Автоматика»

Первый заместитель генерального директора — генеральный конструктор концерна «Автоматика» Сергей Букашкин указом президента России Владимира Путина награжден орденом Почета. Об этом CNews сообщили в пресс-службе концерна.

Сергей Букашкин прошел трудовой путь от радиомонтажника до главы одного из старейших предприятий страны – концерна «Автоматика». Он много лет посвятил управлению предприятием и все эти годы успешно решал поставленные перед ним задачи по производственным показателям, отмечают в «Автоматике».

В настоящее время Сергей Букашкин входит в состав научно-технического совета концерна. Он делится опытом с молодыми учеными и инженерами при разработке и научных изысканиях в проектах концерна.

«Сергей Анатольевич Букашкин возглавлял концерн более двух десятков лет, и внес колоссальный вклад в укрепление мощи и обороноспособности нашей Родины. За Букашкиным стоит большая культура под названием "криптография и шифрование", вклад Сергея Анатольевича в развитие отечественной шифротехники и подготовку научных кадров сложно переоценить. Концерн гордится таким сотрудником», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.