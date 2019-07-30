«Вега» развернет производство комплекса для управления посадкой самолетов с земли

«Ростех» начнет серийное производство новых аэродромных радиолокационных систем, обеспечивающих безопасное управление посадкой самолетов. Новое оборудование позволит с высокой точностью определять отклонение воздушного судна от заданной траектории снижения и передавать информацию экипажу и наземным службам. Об этом CNews сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Аппаратуру будет производить Челябинский радиозавод «Полет» (входит в концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника»). Проект реализуется при участии концерна «Вега» и Фонда развития промышленности, софинансирующего проект по программе «Конверсия».

Создаваемая «Ростехом» система предназначена для управления воздушным движением в ближней зоне аэродромов и позволяет контролировать заход на посадку воздушных судов любого типа. Новая РЛС позволит осуществлять точную посадку в том числе самолетам легкой авиации, которые не оборудованы сложными навигационными системами, или воздушным судам, у которых отказали одна или несколько бортовых навигационных систем.

В состав радиолокационной системы точного захода на посадку РСП-2СТ входят диспетчерский (обзорный) радиолокатор АОРЛ-1АС и посадочный радиолокатор ПРЛ-2СТ. Аппаратура позволяет обнаруживать воздушные суда на расстоянии до 350 км, осуществлять их сопровождение и мониторинг параметров траектории движения относительно неподвижных объектов и движущихся метеообразований. Вместо вращающегося локатора в комплексе применяется система активных фазированных антенных решеток, что повышает его надежность и точность, а также упрощает ремонт.

«Новая разработка "Ростеха" дополнит линейку современного аэродромного оборудования, уже производимого госкорпорацией для модернизации авиационной инфраструктуры в России. Она может использоваться не только в крупных, но и в небольших региональных аэропортах за счет относительно невысокой цены. Стоимость нашей системы примерно на 25% ниже отечественных и на 75% – иностранных аналогов при сопоставимых характеристиках. Старт серийного производства запланирован в III квартале 2020 г.», – сказал исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Напомним, ранее «Ростех» сообщал о завершении сертификации новейшего аэродромного комплекса СП-2010 для посадки самолетов в сложных метеоусловиях. В комплексе использованы резонаторные антенны, на характеристики излучающего сигнала которых не влияют такие факторы окружающей среды, как влага, осадки, обледенение. В «Ростехе» его называют первым в мире комплексом, не требующем уборки снега перед антеннами радиомаяка в зимний период.

На сегодняшний день радиолокационным и навигационным оборудованием производства «Ростеха» оснащены более 160 аэродромов в 31 стране мира.