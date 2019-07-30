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«Ситилинк» начал продажу средств аутентификации и электронной подписи

Безопасность Новости поставщиков Интеграция Электроника Ритейл Розница

Электронный дискаунтер «Ситилинк» объявил о старте продаж средств криптографической защиты и безопасного хранения ключей шифрования «Рутокен» компании «Актив». Продукция предназначена для b2b-сегмента и доступна к заказу как в интернет-магазине, так и во всех офлайн-точках ритейлера.

В ассортименте дискаунтера появились основные модели из портфеля вендора: «Рутокен Lite», «Рутокен Lite micro», «Рутокен S», «Рутокен S micro». Решения представляют интерес для государственного и корпоративного сектора, медицины, банков, а также для всех сфер бизнеса, которые работают с электронным документооборотом или участвуют в электронных торгах.

Ключевые носители «Рутокен» используются для двухфакторной аутентификации, безопасного хранения и использования паролей, цифровых сертификатов, ключей шифрования и ключей электронной подписи. Электронные идентификаторы представлены в различных форм-факторах: от стандартного USB-токена или смарт-карты до Bluetooth-устройств.

«"Ситилинк" работает не только с розничными покупателями, но и активно развивает направление корпоративных продаж. Мы понимаем, насколько важен для организаций вопрос о защите электронной подписи и надежности средств шифрования, поэтому добавляем новую товарную категорию, соответствующую спросу заказчиков. В дальнейшем компания планирует расширять портфель брендов по этому направлению», – сказала Елена Родимова, руководитель направления программного обеспечения компании «Ситилинк».

«Продукты "Рутокен" полностью отвечают последним вызовам рынка информационной безопасности и надежно зарекомендовали себя для решения разного рода задач. К примеру, двухфакторная аутентификация пользователей, защита электронной переписки, защищенный удаленный доступ, – отметил Марат Хазиев, руководитель направления по работе с корпоративным сегментом "Актив". – Партнерство с "Ситилинк" и распространение наших решений в магазинах ритейлера по всей России и через его интернет-площадку значительно расширит доступность актуальной и востребованной технологии двухфакторной аутентификации и электронной подписи».

«Рутокен» – полностью отечественная линейка аппаратных продуктов и решений для аутентификации и создания электронной подписи компании «Актив».

В доле выручки «Ситилинк» на b2b-направление приходится порядка 30%. Среди бизнес-заказчиков компании – небольшие и средние компании, а также крупные организации, такие как «Татнефть», «Вкусвилл», «Альфастрахование» и другие.

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