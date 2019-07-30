Цифровые процессы
Как выбрать МФУ в цифровую эпоху
ИТ-бизнес
Побочные эффекты трансформации: какие ошибки допускает ИИ
Цифровые процессы
Как оригинальные картриджи помогают экономить

Спецпроекты

«Сберсервис» и Lexmark запустили проект по аутсорсингу офисной печати

Интеграция Инфраструктура

«Сберсервис» и Lexmark объявили о начале реализации совместного проекта по аутсорсингу офисной печати для госсектора, областных и муниципальных заказчиков. В основе проекта комплексная услуга, включающая в себя установку, настройку и обслуживание офисного печатного оборудования. Одновременно «Сберсервис» предлагает проведение бесплатного ИТ-аудита печатающей техники.

«Покопийная печать – один из самых динамично развивающихся сегментов рынка, и мы активно развиваем это направление с разными вендорами, - сказал директор департамента продаж и развития бизнеса Владимир Фролов. – Стратегическое партнерство с Lexmark позволяет сделать совместное предложение для рынка, которое уникально не только обеспечением высокого уровня качества сервиса, но и снижением финансовойнагрузки на клиентов. Мы также готовы предоставить привлекательные условия в виде выкупа оборудования заказчика и отсрочки платежа по выполненным работам до 2 месяцев. Для нас это стратегически важный сервис в рамках развития компании».

Сервисные специалисты «Сберсервис» имеют необходимую квалификацию для работы с заказчиками госсектора и подтвержденный опыт работы с крупными компаниями финансового сектора - на обслуживании Сберсервиса находится более 200 000 принтеров и МФУ. В свою очередь Lexmark занимает уверенные позиции в предоставлении сервиса печати, что подтверждают независимые исследования компаний как Gartner и IDC.

Другие материалы рубрики

Бум облаков: Мировой рынок IaaS вырос за год на треть

«Компьюлинк» отлучили от строительства многомиллиардных ЦОДов ФНС. Кто пришел ему на смену

России нужно 100 миллиардов на спутниковое радио и космический интернет вещей

Россиян оставят без бумажных паспортов. Электронная альтернатива почти готова

Блокчейн принесет российской экономике 1,6 триллиона. Откуда они возьмутся?

Huawei нацелилась скупить отечественный Linux, «Эльбрусы» и российское «железо»

Техника

Обзор HP Pavilion 15-cs1006ur: строгий ноутбук с мощным железом

Обзор всех умных колонок с «Алисой» внутри

Зачем нам 8К TV? Преимущества и недостатки новых телевизоров

Самые легкие ноутбуки для работы: выбор ZOOM
Показать еще
Стратегия месяца

Качеством медпомощи по системе ОМС занялся искусственный интеллект

Елена Сучкова

заместитель Председателя ФОМС

Тема месяца

Обзор: Мобильность в бизнесе 2019

Рейтинг CNews Mobile

Крупнейшие разработчики мобильных приложений

Как музеи объединяют классическую живопись и современные медиатехнологии ТАЛМЕР: Как научить бизнес работать не только с очевидными данными Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии