«Норбит» внедрил CRM-систему на базе Microsoft Dynamics 365 в страховой компании «Согласие»

В страховой компании «Согласие» завершился очередной этап внедрения компанией «Норбит» (входит в группу «Ланит») CRM-системы на платформе Microsoft Dynamics 365, были автоматизированы бизнес-процессы контактного центра и блока розничных продаж. Об этом CNews сообщили в «Ланите».

Новая CRM-система способствовала увеличению скорости обслуживания клиентов за счет полной автоматизации ряда процессов контактного центра. Также компания «Согласие» запустила процесс регистрации и урегулирования убытков через мобильное приложение.

Благодаря CRM-решению в распоряжении операторов контактного центра и сотрудников розничного блока появилось единое автоматизированное рабочее место (АРМ) без необходимости использования дополнительного программного обеспечения. Новая система позволила автоматизировать большую часть процессов, которые ранее выполнялись вручную. В результате сократилось время на поиск информации, было исключено дублирование процессов. Сокращение времени на обработку звонка позволило клиентам получать необходимую информацию за меньшее время. В целом, среднее время обслуживания уменьшилось на 10-15% в зависимости от skill-группы. Качество обслуживания повысилось за счет персонифицированного подхода к каждому клиенту. При приеме звонка оператор контактного центра сразу видит всю историю обращений клиента и, соответственно, быстрее может предложить нужные клиенту услуги. Так, подбор станций техобслуживания для урегулирования страховых случаев по автострахованию выполняется исходя из предзаполненных при регистрации события с признаками страхового данных и территориальных предпочтений клиента.

Все зарегистрированные заявки поступают в систему из различных источников: официального сайта, страховых посредников, офисов продаж, мобильного приложения и др. Далее осуществляется автоматическая обработка заявок (парсинг, структурированное хранение вложений и т.п.). В системе настроен механизм маршрутизации заявок, позволяющий оперативно настраивать любые маршруты обработки обращений клиентов по всем филиалам. Ежедневно система автоматически распределяет более 5 тыс. записей. Хранение данных клиента (сканы, документы, фотографии, расчеты) реализовано в интегрированном хранилище на базе Microsoft Sharepoint.

Сергей Ковалев, директор департамента информационных технологий страховой компании «Согласие», сказал: «Единое информационное пространство, в котором все процессы коммуникаций с клиентами предельно прозрачны, позволяет нашей компании проводить онлайн-мониторинг всех региональных офисов на основных этапах процесса продаж с детализацией до конкретного продавца. Сегодня в системе работают около 1 тыс. сотрудников нашей компании. Мы планируем дальнейшее расширение функциональности и автоматизации бизнес-процессов других подразделений».

Антон Чехонин, генеральный директор «Норбит», отметил: «Сегодня для достижения успехов на таком высококонкурентном рынке как страхование нужно развивать бизнес только опережающими темпами. Реализация проектов по ИТ-трансформации дает больше возможностей для выхода на новые рынки, запуска новых услуг и продуктов, повышения лояльности клиентов. Уверен, что новая CRM-система станет для "Согласия" надежным инструментом для укрепления рыночных позиций и роста бизнеса».