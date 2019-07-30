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«МойОфис Защищенное облако» прошло сертификацию ФСТЭК России

Интеграция Бизнес-приложения

«Новые Облачные Технологии» впервые в России получила сертификат ФСТЭК России на облачное решение. «МойОфис Защищенное облако» предназначен для организации облачного хранения данных и коллективной работы с документами. В состав продукта также входит мессенджер «Логос» для обмена электронными сообщениями в режиме реального времени.

«По оценкам различных аналитических агентств объем российского рынка государственных информационных систем сегодня составляет 5 млрд рублей в год. Мы стали первой российской компанией, которая предлагает защищенное прикладное облачное решение. Оно полностью соответствует действующим требованиям законодательства РФ к безопасности информации. Процесс сертификации облачных решений МойОфис длился 1,5 года. Это большая системная работа, в ходе которой независимые эксперты провели исследование «МойОфис Защищенное Облако» и подтвердили фактическое выполнение заявленных механизмов безопасности», — сказал Дмитрий Комиссаров, генеральный директор «Новых облачных технологий».

Сертификат ФСТЭК России №4119 подтверждает, что «МойОфис Защищенное облако» не содержит недекларированных возможностей и соответствует требованиям по информационной безопасности к программному обеспечению, которое обрабатывает конфиденциальную информацию.

Сертификат позволяет применять «МойОфис Защищенное облако» в государственных информационных системах (ГИС) и информационных системах персональных данных (ИСПДн) с самыми высокими требованиями к безопасности. Это актуально в первую очередь для органов государственной власти, министерств и ведомств, госкорпораций, а также стратегических предприятий, которые работают с конфиденциальной информацией и персональными данными.

Наличие сертификата ФСТЭК России позволяет заказчикам упростить создание подсистем информационной безопасности за счет использования встроенных сертифицированных механизмов защиты, а также снизить стоимость внедрения и эксплуатации.

В рамках сертификации были проверены функции защиты, релевантные для прикладного офисного облачного решения: идентификация и аутентификация; управление доступом; регистрация событий безопасности; контроль защищенности информации; обеспечение целостности и доступности информации.

Сертификат ФСТЭК России стал четвертым по счету для компании «Новые Облачные Технологии». Ранее были получены: «МойОфис Стандартный» (сертификат № 3688) — набор приложений, которые подходят для обработки конфиденциальной информации), «МойОфис Стандартный» (сертификат № 3877) — набор приложений, которые подходят для обработки сведений составляющих государственную тайну, «Комплекс средств защиты платформы «МойОфис» (сертификат № 3763) — наложенное средство защиты для облачных продуктов «МойОфис».

Все сертификаты актуальны и обновляются вместе с обычными версиями продуктов. Это позволяет заказчикам с повышенными требованиями к безопасности использовать последние функциональные обновления, доступные для остальных потребителей.

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