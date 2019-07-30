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Концерн «Гранит» разместил корпоративную почту в облаке Cloud4Y

Интеграция Инфраструктура

Cloud4Y предоставил концерну «Гранит» корпоративную почту по модели SaaS. Концерн «Гранит» — российское предприятие военно-промышленного комплекса, которое занимается организацией и выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских, экспериментальных и технологических работ, направленных на создание новых средств и технологий инфокоммуникаций, радиотехнологий. Также отвечает за создание и внедрение в ФСБ, МВД, Росгвардии и других государственных организациях перспективных информационных технологий в области систем хранения, обработки и визуализации данных на основе алгоритмов «туманных» вычислений.

Основными заказчиками компании являются силовые министерства и ведомства РФ, а также предприятия и организации других министерств и ведомств, по роду деятельности, которым необходимы простые в применении и надежные в эксплуатации средства связи.

Поводом для перехода в «облако» стало желание повысить эффективность работы компании и снизить нагрузку на ИТ-отдел. Традиционная офисная почта не справлялась с нагрузкой, а для увеличения мощности требовались серьёзные затраты. Это не устраивало концерн «Гранит». Из-за большого объёма работы и расширения штата перед компанией вставали проблемы внутрикорпоративной коммуникации и взаимодействия с клиентами. Кроме того, типовое ПО не соответствовала требованиям безопасности.

Требовалось надёжное решение, которое позволяло бы вести переписку, организовывать встречи и мероприятия, синхронизирующееся с любым мобильным устройством. Таким решением стала корпоративная почта по модели SaaS от Cloud4Y. концерн «Гранит» получил облачный сервис электронной почты, который не нужно настраивать, обслуживать и обновлять.

Услуга «Корпоративная почта» от Cloud4Y позволяет масштабироваться под любое количество пользователей. Сообщения передаются по защищенному SSL-соединению, а пользователи защищены от спама и вирусов. концерн «Гранит» получил возможность синхронизировать почту, задачи, календари, встречи и контакты с ПК и мобильными устройствами, что упростило и ускорило бизнес-процессы компании.

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